Уроженец Удмуртии, программист Сева Жидков, может попасть в рейтинг журнала Форбс

24 Апр 2020 2020-04-24T13:39:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Уроженец Удмуртии 18-летний Сева Жидков талантливый программист может попасть в рейтинг журнала Форбс.

Рейтинг составляется в 10 категориях предпринимательство, финансы и инвестиции, управление, спорт и киберспорт, наука и технологии, искусство, музыка, социальные практики, мода и дизайн и новые медиа. В список входят те, кто к 30 годам получил признание в профессиональном сообществе и стал известен на всероссийском или даже глобальном уровне.

- Программист-вундеркинд Сева Жидков начал писать код с 9 лет. К 14 создал Telegram-бота для рекламных путеводителей «Медузы». Его взяли на стажировку в издание, где он написал еще одного бота для редакции. После этого, летом 2017 года, он устроился работать во «ВКонтакте». Далее он создал приложение «Клевер» — онлайн-викторина с призовым фондом, а в ноябре 2019 года уволился из «ВКонтакте», чтобы запустить собственный стартап — приложение по созданию масок MATT.fun. В начале 2020-го он перебрался в США, где за три месяца вместе с командой из еще двух 18-летних сооснователей запустил первую версию приложения, закрыл раунд pre-seed с оценкой в несколько миллионов доллар, - сообщается на сайте журнала.

Имена топ-30 перспективных россиян до 30 лет выберут в мае, будут учитывать голоса экспертного жюри и голосование на сайте Форбс.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- У жителя Воткинска, который вернулся с вахты, коронавирус не подтвердился.

- День жестянщика в конце апреля: в Ижевске водитель «легковушки» попала в ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU