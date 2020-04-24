2020-04-24T13:39:29+03:00
Общество

Уроженец Удмуртии, программист Сева Жидков, может попасть в рейтинг журнала Форбс

Он номинант в рейтинг 30 самых перспективных россиян до 30 лет
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: instagram.com/sevazhidkovФото: instagram.com/sevazhidkov
Изменить размер текста:

Уроженец Удмуртии 18-летний Сева Жидков талантливый программист может попасть в рейтинг журнала Форбс.

Рейтинг составляется в 10 категориях предпринимательство, финансы и инвестиции, управление, спорт и киберспорт, наука и технологии, искусство, музыка, социальные практики, мода и дизайн и новые медиа. В список входят те, кто к 30 годам получил признание в профессиональном сообществе и стал известен на всероссийском или даже глобальном уровне.

- Программист-вундеркинд Сева Жидков начал писать код с 9 лет. К 14 создал Telegram-бота для рекламных путеводителей «Медузы». Его взяли на стажировку в издание, где он написал еще одного бота для редакции. После этого, летом 2017 года, он устроился работать во «ВКонтакте». Далее он создал приложение «Клевер» — онлайн-викторина с призовым фондом, а в ноябре 2019 года уволился из «ВКонтакте», чтобы запустить собственный стартап — приложение по созданию масок MATT.fun. В начале 2020-го он перебрался в США, где за три месяца вместе с командой из еще двух 18-летних сооснователей запустил первую версию приложения, закрыл раунд pre-seed с оценкой в несколько миллионов доллар, - сообщается на сайте журнала.

Имена топ-30 перспективных россиян до 30 лет выберут в мае, будут учитывать голоса экспертного жюри и голосование на сайте Форбс.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- У жителя Воткинска, который вернулся с вахты, коронавирус не подтвердился.

- День жестянщика в конце апреля: в Ижевске водитель «легковушки» попала в ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Уроженец Удмуртии, программист Сева Жидков, может попасть в рейтинг журнала Форбс
Массовые проверки водителей на трезвость пройдут в Удмуртии
Житель Удмуртии, у которого подозревали коронавирус, оказался здоров
День жестянщика в конце апреля: в Ижевске водитель «легковушки» попала в ДТП
За сутки у ижевчан было похищено более 270 тысяч рублей
Паводок на территории «Ижстали» проходит без инцидентов
Паводок на территории «Ижстали» проходит без инцидентов
Карантин в двух населенных пунктах Удмуртии могут снять уже в понедельник
Прокуратура Удмуртии запретила пять сайтов, где продавали снюс
Депутаты Гордумы Ижевска внесли поправки в муниципальный бюджет
Для всех, кто приехал в Удмуртию из других регионов, введут обязательную самоизоляцию
Интернаты и дома престарелых в Удмуртии закроются на карантин
Двух братьев-наркокурьеров задержали в Ижевске
Мошенники, предлагающие пройти домашний тест на коронавирус, появились в Удмуртии
Идею досрочного окончания учебного года в Удмуртии не поддержали
С 29 апреля в Удмуртии разрешат посещение церквей и мечетей
Автошколам, салонам красоты и рекламным агентствам Удмуртии разрешили работать во время режима самоизоляции
10 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Удмуртии
Ситуация с коронавирусом на 23 апреля: глава Удмуртии в режиме онлайн рассказал о дополнительных мерах борьбы с инфекцией
Снаряд, предположительно времен Гражданской войны, обнаружили в Удмуртии
Житель Удмуртии подозревается в убийстве, а его мать в покушении на убийство