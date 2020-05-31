2020-05-31T16:11:59+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ижевске, последние новости на 31 мая 2020 года: два новых смертельных случая и тридцать заболевших

Рассказываем, что произошло за день
Анастасия Волкова
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ФОТО: PixabayФОТО: Pixabay
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Двое жителей Удмуртии скончались от коронавируса за сутки. Таким образом, число летальных случаев выросло до 18 человек. Об этом на своей странице в социальных сетях 31 мая сообщил глава региона Александр Бречалов. Рассказываем, что еще произошло за день.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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