Еще 30 жителей Удмуртии заразились коронавирусом

31 Май 2020 2020-05-31T08:36:55+03:00

В числе заболевших беременная женщина и трое детей

Изменить размер текста: A A

Еще у 30 жителей Удмуртии выявили коронавирус. Об этом на своей странице 31 мая сообщил глава региона Александр Бречалов.

В числе заразившихся трое детей, медицинский работник и беременная женщина.

- С февраля 2020 года по настоящее время в 9 вирусологических лабораториях Удмуртской Республики проведено 67596 исследований, за последние сутки в лабораториях региона исследовано 1722 пробы на новую коронавирусную инфекцию, - добавил Александр Владимирович.

Таким образом, в республике лабораторно выявили 682 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, 396 человек выздоровели, 18 скончались.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Глава Удмуртии Александр Бречалов заболел коронавирусом. Госпитализация чиновнику не понадобилась

Россия предложила ВОЗ восемь вакцин от коронавируса. Но внедрению мешает антипрививочное лобби

ИСТОЧНИК KP.RU