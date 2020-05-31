2020-05-31T08:36:55+03:00
Коронавирус Covid-19

Еще 30 жителей Удмуртии заразились коронавирусом

В числе заболевших беременная женщина и трое детей
Анастасия Волкова
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ФОТО: Амир ЗАКИРОВФОТО: Амир ЗАКИРОВ
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Еще у 30 жителей Удмуртии выявили коронавирус. Об этом на своей странице 31 мая сообщил глава региона Александр Бречалов.

В числе заразившихся трое детей, медицинский работник и беременная женщина.

- С февраля 2020 года по настоящее время в 9 вирусологических лабораториях Удмуртской Республики проведено 67596 исследований, за последние сутки в лабораториях региона исследовано 1722 пробы на новую коронавирусную инфекцию, - добавил Александр Владимирович.

Таким образом, в республике лабораторно выявили 682 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, 396 человек выздоровели, 18 скончались.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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