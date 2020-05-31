Еще 30 жителей Удмуртии заразились коронавирусом
Еще у 30 жителей Удмуртии выявили коронавирус. Об этом на своей странице 31 мая сообщил глава региона Александр Бречалов.
В числе заразившихся трое детей, медицинский работник и беременная женщина.
- С февраля 2020 года по настоящее время в 9 вирусологических лабораториях Удмуртской Республики проведено 67596 исследований, за последние сутки в лабораториях региона исследовано 1722 пробы на новую коронавирусную инфекцию, - добавил Александр Владимирович.
Таким образом, в республике лабораторно выявили 682 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, 396 человек выздоровели, 18 скончались.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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