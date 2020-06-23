С 1 августа в Удмуртии запретят «наливайки» в жилых домах

Депутаты Госсовета Удмуртии сразу в двух чтениях приняли закон против «наливаек». «За» проголосовали 44 народных избранника, двое воздержались. Закон вступит в силу 1 августа 2020 года

Теперь заведения в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях смогут продавать алкоголь, только, если площадь зала обслуживания составляет 50 кв. м и больше. Остальным заведением предстоит прекратить продажу алкоголя или закрыться. По данным депутатов, в Ижевске была зарегистрирована 171 «наливайка» (данные на 2019 год).

Напомним, ранее ограничение работы «наливаек» приняли на федеральном уровне. В соответствии с ним площадь зала обслуживания должна быть не меньше 20 «квадратов». У регионов есть полномочия установить дополнительные ограничения вплоть до полной запреты недобросовестного общепита.

- Законопроект направлен на обеспечение правопорядка, защиту прав граждан и их прав на тишину, отдых в местах их непосредственного проживания. Анализ рассматриваемых письменных обращений граждан показывает, что основная доля жалоб связана с деятельностью предприятий общественного питания типа буфет или бар, расположенных в жилых домах. В целом количество поступивших обращений в связи с деятельностью таких предприятий в 2019 году увеличилось в 2,5 раза по сравнению с 2018 годом. Количество возбужденных административных дел в связи с продажей алкогольной продукции и спиртосодержащей продукции в 19 году возросло в 9 раз, - заявил во время сессии Владимир Варламов, руководитель постоянной комиссии Госсовета по агропромышленному комплексу, земельным отношениям, природопользованию и охране окружающей среды.

Также теперь общепит на сможет торговать алкоголем навынос. Следить за соблюдением закона будет Минпромторг. Ведомство будет учитывать площадь зала обслуживания при выдаче лицензий и обращать на нее внимание при проверках.

Еще в Ижевске должны определить, что будет подразумеваться под прилегающей к дому территорией. Скорее всего, ее приравняют к придомовой территории. Если ее нет, то такой будет считаться пространство на расстоянии 20 м от дома.