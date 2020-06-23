2020-06-23T15:24:24+03:00
Общество

С 1 августа в Удмуртии запретят «наливайки» в жилых домах

Под запрет попали заведения с площадью менее 50 «квадратов»
Анастасия Захарова
Поделиться:
Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
Изменить размер текста:

Депутаты Госсовета Удмуртии сразу в двух чтениях приняли закон против «наливаек». «За» проголосовали 44 народных избранника, двое воздержались. Закон вступит в силу 1 августа 2020 года

Теперь заведения в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях смогут продавать алкоголь, только, если площадь зала обслуживания составляет 50 кв. м и больше. Остальным заведением предстоит прекратить продажу алкоголя или закрыться. По данным депутатов, в Ижевске была зарегистрирована 171 «наливайка» (данные на 2019 год).

Напомним, ранее ограничение работы «наливаек» приняли на федеральном уровне. В соответствии с ним площадь зала обслуживания должна быть не меньше 20 «квадратов». У регионов есть полномочия установить дополнительные ограничения вплоть до полной запреты недобросовестного общепита.

- Законопроект направлен на обеспечение правопорядка, защиту прав граждан и их прав на тишину, отдых в местах их непосредственного проживания. Анализ рассматриваемых письменных обращений граждан показывает, что основная доля жалоб связана с деятельностью предприятий общественного питания типа буфет или бар, расположенных в жилых домах. В целом количество поступивших обращений в связи с деятельностью таких предприятий в 2019 году увеличилось в 2,5 раза по сравнению с 2018 годом. Количество возбужденных административных дел в связи с продажей алкогольной продукции и спиртосодержащей продукции в 19 году возросло в 9 раз, - заявил во время сессии Владимир Варламов, руководитель постоянной комиссии Госсовета по агропромышленному комплексу, земельным отношениям, природопользованию и охране окружающей среды.

Также теперь общепит на сможет торговать алкоголем навынос. Следить за соблюдением закона будет Минпромторг. Ведомство будет учитывать площадь зала обслуживания при выдаче лицензий и обращать на нее внимание при проверках.

Еще в Ижевске должны определить, что будет подразумеваться под прилегающей к дому территорией. Скорее всего, ее приравняют к придомовой территории. Если ее нет, то такой будет считаться пространство на расстоянии 20 м от дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Политика в Ижевске»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Могут ли мигранты в России поднять «черные погромы», как в США
Как нам не устроить в русских городах свой Миннеаполис, где вместо темнокожих будут таджики, киргизы и узбеки? Рецепты от национальной трагедии дал в разговоре с «КП» известный политолог Георгий Бовт
Новости 24
Председатель Совета Ассамблеи народов России: поправки в Конституцию гарантируют сохранение удмуртского языка и культуры
Очередной этап гидравлических испытаний в Ижевске перенесли на 25 июня
Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 23 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
Дом защищен – хозяин спокоен: директор «Ростелекома» по работе с массовым сегментом в Удмуртии о системе видеонаблюдения
Более половины россиян хотели бы получить новое образование
Более 180 участников и 15 тысяч кв. м расчищенного пространства: в Ижевске завершились субботники вокруг «Башни Ижмаша»
Пенсионерка из Удмуртии перевела мошенникам 70 тысяч рублей, поверив, что ее сын попал в ДТП
Начальник отдела студенческого центра «Интеграл» в Ижевске рассказал подробности падения крана
Власти: «Новый тариф на горячую воду для 104 домов Ижевска установят с 2021 года»
Выборы депутатов в гордуму Ижевска запланировали на 13 сентября
Пьяный водитель устроил ДТП на трассе Удмуртии
Ремонт на улице Пастухова начался в Ижевске
На сессии Госсовета в Удмуртии депутаты приняли законопроект о полном запрете продажи бестабачных никотиновых смесей
Один человек получил травмы в результате падения автокрана на крыльце ДК «Интеграл» в Ижевске
Подрядчика, занимавшегося строительством крыши рынка, обломками которой убило жителя Удмуртии, осудят
На утро 23 июня в Удмуртии выявили 22 случая заражения коронавирусом
Жительницу Удмуртии осудили за незаконную продажу алкоголя
Медработников из Удмуртии наградили по указу президента России
Роспотребнадзор по Удмуртии поделился рекомендациями, как защитить ребенка от коронавируса
Останки участника Сталинградской битвы захоронили в Удмуртии
Проваливающийся пол и заброшенная территория: будут ли реставрировать дачу фабриканта Петрова в Ижевске?
«Защита исторической правды – будущее наших детей»: в районах Удмуртии прокомментировали поправки в Конституцию
В Удмуртии расследуют уголовное дело о незаконной рубке леса на 4 млн рублей
Еще в одном районе Ижевска на две недели отключат горячую воду
В День памяти и скорби верующие в Ижевске совершили крестный ход
Трижды ударил ножом: мужчина из Удмуртии обвиняется в убийстве знакомого