2020-05-07T16:50:32+03:00
Общество

«Надеемся, будем работать и дальше»: закрылись ли «наливайки» в Ижевске и как с ними планируют бороться в Удмуртии?

5 мая вступил в силу закон, запрещающий продажу алкоголя в жилых домах
Анастасия Захарова
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Фото: архив КПФото: архив КП
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5 мая вступил в силу федеральный закон, запрещающий продажу алкоголя в небольших барах и кафе, находящихся в жилых домах. Что сейчас происходит с «наливайками» и как с ними будут бороться дальше, выяснила «Комсомолка».

«ОСТАНУТСЯ И ДРУГИЕ МЕСТА»

Сегодня в городе работает несколько десятков, а то и сотней «наливаек». Большая часть из них находится на первых этажах многоквартирных домов. Несмотря на федеральный закон, сегодня некоторые из них продолжают работать. Так, журналист обошел три точки, и две из них оказались открыты.

- Мы не знаем, будем ли мы продолжать работу. Продавцам ничего не говорят, - рассказали нам в одной из «наливаек» на улице Пушкинской.

- Надеемся, мы будем дальше работать. Но даже если нас закроют, останутся другие места, - поделились в точке на улице Карла Маркса.

КОРОТКО О НОВОМ ЗАКОНЕ

Фото: архив КП

Фото: архив КП

Запрет коснется не только специализированных алко-точек, но и продуктовых, продающих разливной алкоголь. Однако действовать новый закон будет в отношении далеко не всех «наливаек»: только тех, которые находятся в жилых домах (и на прилегающих территориях), с площадью до 20 кв. метров. Именно они должны прекратить продавать алкоголь. При этом речь идет только о «квадратах», на которых обслуживаются покупатели. Никаких хозяйственных помещений на них находиться не должно.

- Это необходимо, чтобы заведение соответствовало статусу кафе или ресторана, а не торговало «навынос», - пояснил председатель «Объединения советов домов Удмуртии» Александр Евсеев.

В будущем «наливайки» будут ждать новые ограничения – Госсовет внес на рассмотрение законопроект, который установит к ним дополнительные требования. В соответствии с ним, площадь кафе и ресторанов в жилых домах, где продают алкоголь, должна быть не

КТО И КАК БУДЕТ СЛЕДИТЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНА?

Фото: архив КП

Фото: архив КП

В министерстве промышленности и торговли Удмуртии пояснили, что все заведения, которые не соответствуют требованиям, должны были закрыться 5 мая. Контролировать работу точек будут Роспотребнадзор и Минпромторг республики – это ведомство выдает лицензии на реализацию алкоголя при оказании услуг общественного питания.

- Мы будем контролировать площадь торгового зала при выдаче новых лицензий и внеплановых проверках действующих разрешений, - пояснил министр промышленности и торговли Удмуртии Виктор Лашкарев.менее 50 кв. м.

Председатель постоянной комиссии по агропромышленному комплексу, земельным отношениям, природопользованию и охране окружающей среды Владимир Варламов отметил, что сначала законопроект должен пройти общественную оценку. Однако, по мнению председателя Госсовета Владимира Невоструева, рассмотреть законопроект надо в ближайшее время.

Также министр пояснил, что в региональный законопроект внесли норму, в соответствии с которой одно и то же заведение не сможет работать как магазин и как ресторан. То есть теперь «наливайки» не смогут торговать «навынос» днем и работать в качестве кафе ночью.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ НАЛИВАЙКА ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТАТЬ?

- Если «наливайка» продолжает работать, стоит обращаться в Роспотребнадзор, полицию или в прокуратуру. При этом нарушения желательно зафиксировать на фото или видео, - объяснит Александр Евсеев. Он также отметил, что новый закон распространяется и на территорию, прилегающую к жилому дому.

- Правила определения прилегающей территории в целях ограничения или запрета продажи алкогольной устанавливаются органами местного самоуправления. На мой взгляд, под прилегающую территорию должны подпадать земельный участок под многоквартирным домом и нежилые постройки рядом с домом, - объяснил он.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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