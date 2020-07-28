«На суде не слушали ни адвокатов, ни осужденных»: родные ижевчан, оказавшихся в греческой тюрьме, добиваются их возвращения на родину

506 лет тюрьмы на двоих – такой приговор вынес греческий суд двум жителям Ижевска. Моряков, отправившихся в Грецию на подработки, обвинили в перевозке нелегалов и торговле людьми. Подробности расскажет «Комсомолка».

Родные и близкие осужденных в Греции за торговлю людьми ижевчан будут бороться за возвращение их на родину 00:00 00:00

ХОТЕЛИ ПОДРАБОТАТЬ, НО ОКАЗАЛИСЬ В ТЮРЬМЕ

Об истории Ивана Петрова (имя изменено - прим. Ред.) и его напарника мы уже рассказывали вам в январе. Мужчины нашли вакансию моряков – компания обещала 2000 евро за перевозку туристов. Ижевчане согласились, отправились в Европу и первое время даже выкладывали видео с отпуска-работы, но в один момент все изменилось.

Моряки «шли» в Италию под российским флагом, однако после пересечения границы Турции у них сломалась яхта. Они запросили разрешение греческой полиции встать на ремонт. При проверке судна оказалось, что на борту не туристы, а нелегалы. Ижевчане стали жертвами «черных работодателей», зарабатывающих на перевозке нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки. Ситуация оказалась очень серьезной – в Греции перевозка мигрантов приравнивается к работорговле. За это предусмотрено от 6 до 8,5 года за провоз одного человека. Если мигрантов несколько - сроки суммируются.

Несмотря на то, что ижевчане всячески помогали следствию после задержания, предоставили все контакты «работодателей», суд не пошел им на встречу. Мужчины получили по 253 года тюрьмы каждый, 506 лет – суммарно на двоих.

По законодательству Греции за каждого перевезенного мигранта назначается от 6 до 8,5 лет. Фото: pixabay.com

– На суде не выслушивались ни адвокаты, ни сами осужденные, - рассказала Алена Басова, друг семьи одного из осужденных. - Они даже не были ознакомлены с материалами дела, так как все документы были на греческом языке. Наша главная задача состоит в том, чтобы защитить ребят уже здесь, в России. На территории Греческой Республики, как показывает практика, невозможно получить доступа к правосудию. Она не особо заинтересована в том, чтобы отпускать просто так. На борьбу с нелегальной миграцией из Евросоюза выделяются деньги. Это очень выгодно. За каждого заключенного по такому делу присуждается 120 евро.

«ОНИ НЕ ПРЕСТУПНИКИ, ОНИ ЖЕРТВЫ»

Сейчас интересы ижевчан защищают не только родные, но и общественные и государственные организации. Активистам удалось найти людей, которые положили им на счет деньги, и заключенные вышли на связь. Оказалось, что у одного их мужчин обострилась грыжа позвоночника, он не мог передвигаться.

– За год прошло два круглых стола, - рассказывает Алена Басова, – на которых присутствовали представители президента по гражданским правам человека, представители аппарата, уполномоченного по правам человека, комитет по гражданским правам, комитет международных прав человека. Нам содействует общественное движение по борьбе с работорговлей, потому что ребята оказались жертвами торговли.

– Их считают преступниками, хотя они такими не являются, потому что они жертвы обмана и мошенничества, – объясняет Вера Грачева, президент межрегионального общественного движения «Альтернатива». – Существует механизм экстрадиции. Вот есть приговор, он вступает в силу. Они должны обращаться с просьбой отбывать наказание на родине. Тогда будет запущен процесс их отправки в Россию. И дальше они должны писать прошение о помиловании. Только тогда они могут освободиться.

За это время произошло около 20 подобных случаев. Для 13 семей выделили по 100 тысяч рублей в качестве материальной помощи из-за пандемии. Фото: pixabay.com

– Мы сейчас будем стараться ребятам помогать, – говорит вице-президент российского отделения международного комитета защиты прав человека Иван Мельников. – По нашей инициативе будет создана рабочая группа с представителями генеральной прокуратуры, Министерства иностранных дел, уполномоченного по защите прав человека в России, и мы сможем максимально оперативно создать механизм по защите прав тех, кто пока не осужден, по обжалованию приговоров, вынесенных ребятам и процедуре экстрадиции на родину, чтобы в России суд повторно рассмотрел доказательства и принял решения для возможного их освобождения.

Тем временем, похожие объявления, которым поверили жители Ижевска, периодически появляются на сайтах вакансий. Инициативная группа, в которую входят родственники ижевчан, попавших в тюрьму, их блокирует.

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