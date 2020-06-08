2020-06-08T14:48:54+03:00
Коронавирус Covid-19

Жителей Удмуртии теперь могут отправлять на принудительное лечение от коронавируса

В каких случаях предусмотрена обязательная госпитализация и можно ли отказаться лечь в больницу
Екатерина АРДАШЕВАОксана Мымрина
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В стационар можно попасть, даже не имея симптомов коронавирусаВ стационар можно попасть, даже не имея симптомов коронавирусаФото: Сергей ГРАЧЕВ
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С 6 июня вступили в силу новые санитарные правила по профилактике CОVID-19. Теперь госпитализация может быть обязательной, даже если симптомов коронавируса нет.

При каких условиях обязательна госпитализация с диагнозом COVID-19 в Удмуртии

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– В соответствии с новыми правилами обязательная госпитализация будет осуществляться по клиническим и эпидемическим показаниям, – рассказала начальник отдела эпидемического надзора Управления Роспотребнадзора по Удмуртии Юлия Бушмакина.

Так, клинические показания связаны с состоянием здоровья самого пациента. Например, когда больной находится в тяжелом состоянии или состоянии средней тяжести. А эпидемические показания – это ситуация, при которой возникают риски для жизни и здоровья других людей. Например, проживание пациента в общежитии, либо иное отсутствие возможности самоизоляции при условии наличия лиц из групп риска.

Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Иными словами, если в близком окружении заболевшего есть дети, пожилые люди старше 65 лет или медработники, то его госпитализируют, чтобы обезопасить их. Причем именно госпитализируют, а не поместят, к примеру, в обсерватор.

- В обсерваторах проживают люди, бывшие в контакте, но не имеющие подтвержденного диагноза, - пояснила Юлия Бушмакина. - Если же тест на COVID-19 положительный, то человек уже считается заболевшим, независимо то того, есть у него выраженные симптомы или нет. Он должен быть помещен в стационар, если рискует заразить еще кого-то – по эпидемическим показаниям.

ПЕРВЫЙ СЛУЧАЙ

Единичные случаи принудительной госпитализации уже случалась. Так, 3 июня суд обязал 24-летнюю жительницу Сарапула лечь в стационар вместе с трехлетним ребенком. Как сообщила Объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртии, они находились на самоизоляции с 23 мая как контактные лица, а 29 мая у них подтвердился коронавирус.

Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Было принято решение отправить маму и ребенка в стационар по эпидемическим показаниям, так как был зарегистрирован семейный очаг. Однако женщина отказалась от госпитализации, сославшись на отрицательный результат повторного теста. При этом она не пустила медработников в квартиру и не дала возможность осмотреть ребенка. Тогда Роспотребнадзор обратился в суд, и мать с ребенком были госпитализированы в Республиканскую клиническую инфекционную больницу «в недобровольном порядке».

БЕЗ СУДА НЕ ОБОЙДЕТСЯ

Тем не менее вопрос о принудительной госпитализации не совсем ясен с правовой точки зрения. Фактически принудительный порядок сейчас не регламентируется ни одним постановлением. В новых санитарных правилах лишь прописаны случаи, при которых положена госпитализация, однако заставить человека лечь в больницу Роспотребнадзор самостоятельно не может. По закону любой человек имеет право на отказ от госпитализации, и добиться помещения гражданина в стационар можно единственным путем - через суд.

- В такой конфигурации это проще, чем вносить изменения в федеральное законодательство: слишком много дискуссий и споров будет относительно законности принудительной госпитализации. Включатся правозащитники, эксперты, журналисты и т. д. А на региональном уровне делать это через суд проще, - объяснил председатель центра правовой помощи «Дело жизни» Иван Соловьев.

Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Кроме того, как отмечают юристы, гражданин, помещенный по решению суда в медучреждение, имеет полное право это решение обжаловать.

ВСЕ ИНДИВИДУАЛЬНО

У многих пациентов коронавирусная инфекция протекает бессимптомно или в легкой форме. Раньше этим людям разрешали лечиться амбулаторно. Как отмечают в Роспотребнадзоре по Удмуртии, теперь все будет зависеть от медицинских и эпидемических показаний.

- При лечении амбулаторных больных медицинские работники в любом случае оценивают ситуацию, - говорит Юлия Бушмакина. - В отношение каждого конкретного лица вопрос решается индивидуально. Если у данного лица начнутся клинические проявления или обострятся хронических заболевания, либо в его окружении окажутся люди из группы риска, то его госпитализируют. Если показаний не будет, он останется лечиться дома.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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