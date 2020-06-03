Жительницу Удмуртии с ребенком принудительно положили в больницу из-за положительного анализа на коронавирус

3 Июнь 2020 2020-06-03T13:54:43+03:00

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В Сарапульском районе (Удмуртия) в суд обратились представители Управления Роспотребнадзора по республике с иском о принудительной госпитализации 24-летней девушки и ее трехлетнего сына. У них положительный анализ на коронавирус. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества республики.

- 29 мая стало известно о положительном анализе девушки и ее ребенка. При этом они находились на общей домашней самоизоляции с 23 мая. Результаты были переданы в больницу для госпитализации ребенка и его матери, от которой девушка отказалась и не дала врачам осмотреть ребенка. В связи с тем, что ребёнок относится к группе риска среди заболевших коронавирусом, их отвезли в больницу принудительно. Также девушка пояснила, что второй анализ у нее показал отрицательный результат и ни у нее, ни у детей нет никаких симптомов заболевания, - сообщает пресс-служба.

Районным судом было принято решение принудительно госпитализировать девушку и ребенка, в связи с положительным анализом на коронавирус.

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- И вновь чуть больше полсотни заразившихся коронавирусом зарегистрировали на утро 3 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU