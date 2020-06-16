2020-06-16T15:36:59+03:00
Общество

Четыре входные группы и зимний сад: как «Большой ремонт» преображает больницы Ижевска

Глава города посетил медицинские учреждения и проверил ход ремонтных работ
Екатерина АРДАШЕВА
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Ремонт сделают в девяти медучреждениях ИжевскаРемонт сделают в девяти медучреждениях ИжевскаФото: Екатерина АРДАШЕВА
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В больницах Ижевска продолжается «Большой ремонт» - с прошлого года в этом масштабном проекте участвует девять медицинских учреждений. Многие из них ожидали модернизации десятилетиями и вот теперь поликлиники и госпитали преображаются буквально на глазах ижевчан.

В понедельник, 15 июня, глава Ижевска Олег Бекметьев, совместно с депутатами Городской думы посетили две городских больницы и проверили, как идут работы.

50 ЛЕТ БЕЗ РЕМОНТА

Зданию ГКБ №7 около 50 лет, и за все это время в нем ни разу не было капитального ремонта. Тяжело приходилось и пациентам, и врачам: крыши протекали и обрастали сосульками, в палатах зимой было холодно из-за старых оконных блоков, а летом душно из-за плохой системы вентиляции. Долгожданные работы начались в сентябре 2019 года.

Так выглядели помещения до ремонта Фото: Екатерина АРДАШЕВА

Так выглядели помещения до ремонтаФото: Екатерина АРДАШЕВА

- В первую очередь это был ремонт кровель, - рассказал главный врач клиники Игорь Стародубцев. – Работы начались с крыши нашей взрослой поликлиники, где был полностью был заменен ковер покрытия. Чуть позже утеплили кровлю родильного дома и установили скатную кровлю в хозяйственном корпусе, где расположены прачечная и утилизатор отходов. Минувшая зима показала, что все работы были выполнены и своевременно, и правильно.

В стационаре, поликлинике, приходах и хозяйственном блоке ГКБ №7 заменили половое покрытие и деревянные окна на пластиковые Фото: Екатерина АРДАШЕВА

В стационаре, поликлинике, приходах и хозяйственном блоке ГКБ №7 заменили половое покрытие и деревянные окна на пластиковыеФото: Екатерина АРДАШЕВА

Также в 2019 году начался ремонт стационарных отделений – в первую очередь это коснулось нейрохирургического отделения, которое является единственным в республике, где оказывается помощь пациентам с заболеваниями и травмами позвоночника. Кроме того, обновилось единственное в Ижевске отделение оториноларингологии. Здесь полностью заменили электропроводку и сантехнику, установили современную систему вентиляции, поменяли двери, выровняли и перестелили пол, а также покрасили стены.

Во всем здании заменили проводку Фото: Екатерина АРДАШЕВА

Во всем здании заменили проводкуФото: Екатерина АРДАШЕВА

Работы в том и другом отделении пришлось вести постепенно – сначала одна половина, затем другая. Это было сделано для того чтобы пациенты продолжали получать помощь в полном объеме.

Сейчас работы в отделениях завершаются и планируется ремонт на 1, 2 и 5 этажах стационара, монтаж приточно-вытяжной системы вентиляции стационара, капитальный ремонт системы горячего водоснабжения в подвале и электромонтажные работы. Завершить их намерены к сентябрю.

ПОЛИКЛИНИКА ПЕРЕЕДЕТ ИЗ АВАРИЙНОГО ЗДАНИЯ

Преобразилась до неузнаваемости и два корпуса ГКБ №8: хирургический и терапевтический. Здесь также ждали ремонта около 40 лет. Теперь все окна в корпусах и переходе между ними заменены на пластиковые; обновлены инженерные коммуникации: канализационные и водопроводные трубы и трубы, а также участок теплосети. Также в больнице установлена современная пожарная сигнализация – раньше было много замечаний от пожарной инспекции.

Раньше в переходе между корпусами ГКБ №8 было очень холодно, а теперь здесь можно разбить зимний сад Фото: Екатерина АРДАШЕВА

Раньше в переходе между корпусами ГКБ №8 было очень холодно, а теперь здесь можно разбить зимний садФото: Екатерина АРДАШЕВА

Еще одно важное нововведение: теперь в больнице вместо двух входных групп появились четыре – это необходимо для разделения потока пациентов: теперь больных и здоровых людей изначально будет принимать отдельно.

В нейрохирургическом отделении ГКБ №7 проводится по 800 операций в год Фото: Екатерина АРДАШЕВА

В нейрохирургическом отделении ГКБ №7 проводится по 800 операций в годФото: Екатерина АРДАШЕВА

- Также был проведен капитальный ремонт двух этажей терапевтического корпуса, - рассказал главный врач ГКБ №8 Валерий Ватулин. - Эти помещения мы подготовили для перевода взрослой поликлиники, которая в данный момент находится в аварийном здании 1956 года постройки, не отвечающем требованиям, которые предъявляются к современным учреждениям здравоохранения, оказывающим амбулаторную помощь. Всего на ремонт нам выделили около 105-110 млн рублей. Работы обещают завершить к 20 июня.

ПРОБЛЕМ С КАЧЕСТВОМ РЕМОНТА НЕТ

- Всего по проекту «Большой ремонт» обновляются девять ижевских больниц – это более 30 корпусов, - рассказал глава города Олег Бекмеметьев. - Общий объем расходов составит порядка 800 миллионов рублей. В начале года мы встречали «первенца», 1ГКБ. Тогда еще не было речи об ограничительных мероприятиях. Там также был проведен ремонт кровли, замена оконных блоков и коммуникаций.

Хирургический корпус ГКБ №8 сейчас перепрофилируют в COVID-центр Фото: Екатерина АРДАШЕВА

Хирургический корпус ГКБ №8 сейчас перепрофилируют в COVID-центрФото: Екатерина АРДАШЕВА

Как объяснил глава города, фронт работ одинаков практически во всех больницах. Помимо обновления сооружений, проект «Большой ремонт» дает возможность модернизировать медицинские учреждения и внедрить энергосберегающие технологии, а также технологии бережливого производства.

- На мой вопрос, есть ли проблемы с качеством ремонта, я с удовлетворением получаю ответ «нет», - отмечает Олег Бекмеметьев. – Там, где проблемы есть – стройка не бывает без шероховатостей – опять же радует тот факт, что подрядчики оперативно устраняют все недостатки в рамках гарантийного ремонта и очень отзывчиво взаимодействуют с коллективами больниц.

Новая кровля ГКБ №7 Фото: Екатерина АРДАШЕВА

Новая кровля ГКБ №7Фото: Екатерина АРДАШЕВА

Напомним, в прошлом году «Большой ремонт» столкнулся с рядом проблем, в частности, подрядчики допускали протечки кровель и нарушения сроков работ. В этом году прошлые ошибки приняты к сведению, планированию уделено особое внимание – каждый подрядчик обязан точно знать, сколько человек должны работать на объекте в определенное время, а приступать к работам строители обязаны сразу после подготовки площадки.

Ремонт позволяет учесть все потребности маломобильных групп людей Фото: Екатерина АРДАШЕВА

Ремонт позволяет учесть все потребности маломобильных групп людейФото: Екатерина АРДАШЕВА

- Все работы проходят многоступенчатый контроль как со стороны медперсонала, так и со стороны муниципалитета. К этому процессу подключены и депутаты Гордумы. Нареканий к подрядчикам, которые выполняют ремонты в медучреждениях, нет. Это подтверждают и медики, - отметил Олег Бекмеметьев.

В городскую администрацию регулярно предоставляются отчеты о расходовании выделенных на ремонт средств Фото: Екатерина АРДАШЕВА

В городскую администрацию регулярно предоставляются отчеты о расходовании выделенных на ремонт средствФото: Екатерина АРДАШЕВА

Осмотрев ход ремонтных работ, депутат Гордумы Сергей Шабалин обратил внимание на создание комфортных условий и для пациентов, и для врачей: «Зачастую для этого недостаточно отремонтировать фасад здания и перекрасить стены. Требуется замена и инженерных коммуникаций. Сегодня, побывав в двух городских больницах, с точностью можно сказать, что люди будут лечиться в более комфортных условиях».

СПРАВКА КП

Проект «Большой ремонт» стал для Ижевска уникальным опытом. Впервые в городе проводится столь глобальная модернизация социальных учреждений и учреждений здравоохранения. Напомним, возможен он стал благодаря продаже имущественного комплекса «Ижевских электрических сетей» в 2019 году.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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