Власти Ижевска усилили технический надзор за ремонтом школ и детских садов

В Ижевске продолжается проект «Большой ремонт» по замене кровли и оконных блоков в школах и детских садах. Напомним, стартовал он летом 2019 года. Столь масштабные работы проводились в Ижевске впервые, в связи с чем не обошлось без недочетов. Подрядчики не уложились в сроки, а нескольких учреждений пострадали от протечек. В 2020 году ремонт учреждений продолжился, но опять не обошлось без проблем.

30 апреля глава города Олег Бекмеметьев посетил один из ремонтируемых объектовФото: пресс-служба Ижевска

Большой ремонт гимназии №6

30 апреля глава города Олег Бекмеметьев посетил один из ремонтируемых объектов - Гимназию №6 им. Габдуллы Тукая» в Ленинском районе.

- Ситуация в школе под контролем, и все идет не сказать, что в графике, но по плану, - заключил Олег Бекмеметьев. – В результате того, что был вскрыт кровельный «пирог», были обнаружены дефекты, допущенные при монтаже кровли в прошлые периоды. Устранение этих недостатков повлекло незначительное отставание от графика. <…> Во время дождей была допущена небольшая протечка, я считаю этот результат неудовлетворительным. Недостатки, связанные с протеканием, заактированы и засвидетельствованы фотофактами. На сегодняшний день коллеги делают все для того, чтобы обеспечить вхождение в график, не допустить дальнейших протеканий по кровле.

В данный момент работы в Гимназии №6 им. Габдуллы Тукая выполнены на 75%Фото: Екатерина АРДАШЕВА

- Мы начали работы с 11 апреля 2020 года, - рассказал Андрей Логинов, мастер строительной компании «Лидер». - Сейчас они выполнены на 75%. По договору окончание работ было до 30 апреля, но нас задержали технические и погодные условия. На данный момент осталось уложить верхний слой кровли на основном здании и сделать весь «пирог» с утеплением над переходом.

Общий объем ремонта кровли составляет 1348 кв. м., сейчас в работе 900 кв. м. Также в гимназии предстоит замена 151 оконного блока, закончится ремонт приблизительно в третьей декаде мая.

Износ старой кровли составлял около 60%, она была уложена в восемь слоевФото: пресс-служба Ижевска

Ближайшие планы

Как сообщил Олег Бекмеметьев, в связи с обнаруженными проблемами на объектах «Большого ремонта» планируется усиление технадзора со стороны города. Если обнаружится, что технологии нарушаются, ремонтные работы могут приостановить до устранения нарушений.

В прошлом году было отремонтировано 59 объектов, еще 40 должны быть отремонтированы в этом году, причем, уже к сентябрю. Напомним, «Большой ремонт» стал возможен благодаря продаже имущественного комплекса «Ижевских электрических сетей». Часть полученных средств было направлено на поэтапную реконструкцию 51 детского сада и 48 школ, а также театра «Молодой Человек» и библиотеки им. Крупской.

Погода вновь внесла корректировки в планы по проекту «Большой ремонт»Фото: Екатерина АРДАШЕВА

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