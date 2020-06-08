«Если бы не одеяло, ребенок мог обгореть полностью»: хозяйка сгоревшего в Удмуртии дома рассказала о случившейся трагедии

- Я зашла в комнату, а там уже все было в огне. Люлька лежала на полу: она подвешивалась к потолку за веревку, но крепление уже сгорело. Малышка плакала…

3 июня в деревне Крестовоздвиженское в Удмуртии произошел страшный пожар. Сгорел одноэтажный деревянный дом, в котором проживала семья из четырех человек. Сам дом, вещи, документы и деньги были уничтожены.

ПОЗВОНИЛА ГАЗОВИКАМ ВМЕСТО ПОЖАРНЫХ

В этот злополучный день в доме все шло как обычно: около трех часов дня хозяйка дома, Ева Багаутдинова, уложила спать маленькую дочку Киру и ушла в другую комнату играть с сыном Айдаром. Ее гражданский муж в это время находился на работе. Внезапно Ева услышала какой-то треск и грохот. Она пошла проверить малышку и увидела, как в комнате полыхает огонь. Мама бросилась спасать дочку: схватив люльку с ребенком, она кинулась на улицу, а после вернулась за сыном. К этому моменту огонь, вспыхнувший в комнате девочки, уже охватил прихожую, отрезав им путь к отступлению. Ева с Айдаром выпрыгнули через окно. И тогда уже, убедившись, что дети в безопасности, девушка вызвала подмогу.

- У меня началась паника. Я могла только кричать: «Пожар, помогите». От страха забыла номер телефона МЧС и по ошибке позвонила в газовую службу. Там догадались вызвать спасателей, - вспоминает женщина.

Сейчас на месте дома осталось лишь пепелище. Фото: архив героев

К тому моменту, как пожарные добрались до дома, огонь перекинулся на соседскую баню. Воды в приехавшей машине хватило ненадолго - пришлось вызывать подкрепление. Вскоре пламя удалось побороть, однако дом полностью сгорел.

ЧУВСТВОВАЛА, ЧТО СЛУЧИТСЯ БЕДА

Ева признается: за несколько дней до пожара у нее были плохие предчувствия.

- Мне снились кошмары. За пару дней до трагедии я надела крестик, который не носила два года. В тот день впервые обернула люльку дочки одеялом и закрепила прищепками: я никогда раньше так не делала. Это одеялко спасло ее: на лбу у ребенка ожоги первой и второй степени. Неизвестно, что бы случилось, если бы не покрывало и если бы я зашла на минуту позже, - говорит Ева.

Из-за чего могла произойти трагедия, остается только догадываться. Ева не понимает, что могло загореться в комнате ребенка.

Сама Ева обожгла ноги. Как это произошло, женщина даже не помнит.

Ева с семьей. Фото: архив героев

В БОЛЬНИЦУ ХОДИЛА В ШЛЕПКАХ

В пожаре у семьи сгорело все имущество: документы, деньги, детские вещи, мебель… Сейчас погорельцы живут у матери Евы. В двухкомнатной квартире ютятся восемь человек: мама, семья Евы и ее сестра со своим мужем и ребенком. Сама Ева не работает, потому что сидит в декрете. Единственным кормильцем в семье остался муж.

- В больницу на перевязку с ребенком я ходила в шлепках. Врач в поликлинике отказалась нас принимать, потому что у нас карты в больнице деревни. При этом прописана я в Ижевске. Едва уговорила сделать перевязку ребенку, - говорит Ева.

КАК ПОМОЧЬ?

Сейчас Багаутдиновым нужна помощь, чтобы разобрать сгоревший дом, а также стройматериалы. В семье работает только муж, Ева сидит дома с маленькими детьми. Если вы можете помочь на стройке или у вас есть стройматериалы или вещи, вы можете связаться с Евой по телефону 89226900911.

Также вы можете выручить семью деньгами. Их можно перечислить:

По номеру телефона мамы Евы 89225193015 через «Сбербанк онлайн»

По номеру карты через 2202 2005 3706 0772 через «Сбербанк»

Получатель - Наталья Ивановна Ш.

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