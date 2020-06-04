Жизнь врукопашную: как ижевчанин воспитывает призеров всероссийских соревнований

30 лет назад в Удмуртии появилась Федерация рукопашного боя. За этот солидный возраст здесь выросли десятки спортсменов, которые принесли немало наград, в том числе мирового уровня. Гордится Федерация и своим тренерским штабом: например, Роман Плотников обучает чемпионов уже 23 года! О том, каким принципам он следует в работе, берет ли в группу девочек и как относится к дракам, Роман рассказал «Комсомолке».

Досье

Плотников Роман Анатольевич

Возраст: 43 года

Образование: 1994-1999 - ИжГТУ, Экономика и управление на предприятии, 2011-2015 - УдГУ, Педагогический факультет физической культуры

Семейное положение: женат, есть дочь

Стаж работы: 23 года

Достижения в единоборствах: мастер спорта России по рукопашному бою (в 1998 году), мастер спорта России по традиционному карате (в 1999 году). Чемпион России по рукопашному бою 1998, 2000, 2001, 2002, 2004 годов. Чемпион России по традиционному карате 1996, 1999, 2001, 2003 годов. Черный пояс, 5-й дан по Международной классификации карате, стиль СЭН-Э. Состоит в Удмуртской Федерации рукопашного боя, тренер.

Достижения воспитанников: победители и призеры различных республиканских, окружных и всероссийских первенств и чемпионатов по разным видам единоборств, серебряный призер Первенства мира.

СМЕНИЛ ЛЕГКУЮ АТЛЕТИКУ НА «РУКОПАШКУ»

В школьные годы Роман занимался множеством видов спорта, искал себя и в итоге в 11 лет решил остановиться на легкой атлетике. Несмотря на то, что многое ему давалось с трудом, молодой человек исправно ходил на тренировки. Все изменилось, когда в расписание занятий для разнообразия добавили рукопашный бой.

- Пару раз в неделю к нам приходил тренер, показывал приемы и уже на первом занятии у меня «загорелись» глаза! Я понял, что вот это мне действительно нравится и главное, что у меня получалось, - вспоминает Роман.

«Рукопашка» соединяет многие виды единоборств - приемы из самбо, бокса, кикбоксинга, дзюдо Фото: Амир Закиров

В 1991 году наш герой уже насовсем перешел в «рукопашку», а в 1997 году стал тренером. По словам Романа, перестроится из разряда «спортсмен» в разряд «тренер» ему было несложно, ведь до этого он часто помогал проводить занятия у младших групп. А вот с методикой работы сложилось не сразу.

- Какое-то время я тренировал, так скажем, всех, кто был не ориентирован на спорт, то есть просто занимались для себя. Но вскоре я начал понимать, что не вижу результатов своей работы, поэтому поставил цель растить чемпионов, - рассказывает Роман. - В 2012 году я начал набирать «малышей» (мальчики 9-11 лет), давать им азы, а со временем переводил их в старшую группу (12-18 лет). И по сей день я веду такую практику занятий в двух группах.

«ВЕДУ ЖЕСТКИЙ ОТБОР»

Сейчас в год у Романа занимается около полусотни ребят. Расслабляться некогда - тренировки проходят каждый день по два часа. Занимаемся как в залах, так и на улице с наступлением тепла. Летом к тренировкам прибавляются еще выезды на сборы. Выдержать такие нагрузки не каждому под силу, поэтому последние 5 лет Роман в свои группы ведет жесткий отбор.

«В зале мы ученик-тренер, а за пределами можем со взрослыми перейти и на «ты», так как все друг друга хорошо знаем и общаемся» Фото: Амир Закиров

- Обязательный для меня пункт - информация о том, чем раньше занимался ребенок, чтобы понимать его физическую подготовку. Ребенок должен быть координированным! В последнее время мальчишки даже не могут отжаться или сделать базовое разминочное упражнение, так как не понимают, как совладать с руками и ногами - говорит Роман. - Ну куда это годится? Таким я сразу говорю «нет». Да, родители обижаются, дети расстраиваются, но я всегда объясняю, почему я принял такое решение и куда, на мой взгляд, нужно отдать ребенка. Мне достаточно двух тренировок, чтобы понять, подходит ребенок к нашим занятиям или нет.

Есть у нашего героя и еще один принцип работы - он не берется за подростков. И на это у Романа тоже есть причины.

- Я считаю, что если ребенок начнет тренироваться в 14 лет, то ярких высот он уже не достигнет. Хотя однажды моя «теория» попала под сомнение. Ко мне привели подростка, я его посмотрел, но сказал, что по принципам взять не могу. А он пошел заниматься к другому нашему тренеру и «выстрелил»: не на российских соревнованиях, конечно, но в республике он частенько занимал призовые места, - говорит Роман. - Но даже этот случай не смог убедить меня сменить свою тактику работы, и я все так же стараюсь брать малышей и взращивать из них шаг за шагом чемпионов.

Все занятия в секциях бесплатные Фото: Амир Закиров

«С УЧЕНИКАМИ ВСЕГДА НА СВЯЗИ»

По словам Романа, сразу разглядеть в ребенке чемпиона - невозможно. Для этого чтобы им стать, человеку нужно трудиться: долго, упорно, порой даже переступая через «не хочу».

- В таких случаях мне помогает собственная практика. Говорю ребятам, что если хотят достичь таких же высот, как у меня, то нужно работать не только на тренировке или перед соревнованиями, а всегда, - отмечает Роман. - Да, я и сам не раз хотел все бросить. Бывало такое, что тошнило от зала, от запаха пота в раздевалке, от рутины. Всегда говорю ученикам, что если они смогут преодолеть подобные чувства, то смогут подняться на одну ступень выше. Тяжело осознавать, что ты год пахал ради одного важного соревнования, например, и не выиграл. У меня так было трижды. Но я не сдался и вместе с тренером, с его поддержкой шел к цели несмотря ни на что. На это же я и настраиваю своих подопечных.

Фото: Амир Закиров

Кстати, с учениками Роман всегда на связи и готов ответить на любой вопрос.

- Жена и дочь, конечно, скучают. Я прихожу домой уже около 10 и на общение остается всего-то полчаса. А я же еще уставший, голодный, - рассказывает наш герой. - Но родные понимают, что это дело моей жизни.

«ФЕДЕРАЦИЯ - ОДНА БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»

Роман отмечает, что юбилей Федерации для него личный праздник, ведь здесь он практически с основания.

- За пройденное время у нас были и взлеты, и падения, но мы всегда выбирались. Наше объединение всегда поддерживает финансово, особенно ценно это было в 90-е годы, когда со средствами было тяжело, - вспоминает Роман. - Кроме того, благодаря Федерации мы стараемся на постоянной основе устраивать мастер-классы с известными тренерами и спортсменами, где «прокачивают» навыки не только наши ученики, но и мы сами. Например, к нам приезжал Максим Новоселов (российский самбист и боец смешанных единоборств. - Прим. ред.).

Фото: Амир Закиров

Но главная заслуга Федерации, по мнению Романа, заключается в том, что они смогли создать общество людей, которое действительной всей душой «болеет» своим делом.

- Всегда приятно осознавать, что ты не один, что есть единомышленники. С тренерами мы как одна большая семья, которая поможет даже в сложных жизненных ситуациях, не связанных со спортом. Это действительно люди, которые преданы своему делу, - подытоживает наш герой.

БЛИЦ

Какими качествами должен обладать ребенок для занятий рукопашным боем?

Главное, нужно иметь хотя бы минимальную физподготовку и моральную устойчивость. Бывает так, что у ребенка все получается, но он не может совладать с собой, со своими страхами и проигрывает. Я как тренер во время тренировочного процесса их «ломаю», как физически, так и морально. То есть перестраиваю их организм, и если они будут сопротивляться этому процессу, то чаще всего эти дети не достигнут очень высоких результатов.

Дерутся ли ваши воспитанники на улице?

Бывает, особенно в подростковом возрасте. Мы своим ребятам всегда говорим, чтобы не демонстрировали способности без повода. Ответить кулаками можно только в крайнем случае. А если все-таки не смогли сдержать эмоций - всегда извинитесь, тем более, если были неправы и ударили ни за что.

Девочек в секцию берете?

Вообще, девочки у нас занимаются, но лично я не беру. Мы ведь готовим спортсменов, настрой нужен боевой, а девочки в основном приходят, чтобы с мальчиками познакомиться. Я все-таки советую прекрасному полу идти в художественную гимнастику, акробатику, плавание.

УДМУРТСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РУКОПАШНОГО БОЯ В ЦИФРАХ

В Федерации на сегодняшний день работают:

• 9 тренеров с высшей категорией

• 5 тренеров с первой категорией

• Заслуженный тренер России, заслуженный тренер Удмуртской Республики

• 2 заслуженных работника физической культуры Удмуртской Республики

• Двукратный обладатель Кубка мира, чемпион Европы и многократный чемпион СССР, мастер спорта международного класса СССР по самбо.

В Федерации подготовлено:

• 2 человека выполнили норматив мастера спорта СССР

• Один победитель и один серебряный призер Первенства мира по рукопашному бою

• 17 чемпионов России по рукопашному бою и традиционному карате (становились чемпионами 42 раза)

• 45 человек выполнили норматив мастера спорта России

• Более 100 человек выполнили норматив КМС России

• Более 50 победителей Первенства России по рукопашному бою и карате

• 2 000 человек – количество занимающихся в спортивных секциях ежегодно

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