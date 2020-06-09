5 вопросов о Всероссийском онлайн-Кубке Корпорации «Центр» по шахматам

Традиционный Кубок Корпорации «Центр» по шахматам среди детей от 5 до 17 лет стартовал в онлайн-формате. 10 июня пройдет первый отборочный этап, а уже 15 июня в 11.00 по московскому времени состоится финал. Как будет организован турнир, расскажем в нашем материале.

Почему турнир виртуальный?

В этом году провести Кубок очно не позволили условия: в мире бушует коронавирус. Поэтому все официальные шахматные турниры Российская шахматная федерация отменила. Однако соревнования на призы Корпорации «Центр» местная федерация все же решила провести в новом для него формате – онлайн.

Президент Федерации шахмат Удмуртии и председатель совета директоров Корпорации «Центр» Константин Ощепков рассказал, что вариантов отмены Кубка не рассматривали: многие дети с нетерпением ждут турнира каждый год. И 2020 – не исключение (подробнее).

Площадкой для проведения Кубка Корпорации «Центр» стала платформа, знакомая многим шахматистам. Соревнования проходят одновременно в каждой возрастной группе (всего их пять – Прим.ред) по швейцарской системе в 7 туров. Каждому участнику до 9 и 11 лет дается 7 минут на одну партию с добавлением 3 секунд на каждый ход, в старшей группе – 5 минут с добавлением 3 секунд на каждый ход.

Отдельно отметим, что в этом году Кубок не станет этапом Кубка России. Очки, которые повлияют на рейтинг шахматистов учитываться не будут, а вот новый опыт игры – гарантирован.

Недобросовестная игра = вылет с соревнований?

И за отборочными играми (регистрация уже завершена – Прим. ред.), и за финалом, будут внимательно следить судьи. По словам главного арбитра соревнований Александра Ватлина, распознать недобросовестного игрока будет просто.

По словам главного судьи соревнований Александра Ватлина, определить недобросовестных спортсменов будет просто. ФОТО: Амир ЗАКИРОВ

- Если участник вдруг будет играть с помощью программ, наши судьи это определят, - комментирует он. - Потому что компьютер выдает такие невероятные ходы, что и гроссмейстер порой не догадается до такого решения. То же касается и помощи взрослых – тренера или родителей. Представьте, если ребенок всю партию проигрывает, а в конце выдает победный ход – это наводит сомнения на добросовестность спортсмена.

Кстати, и на самой платформе, где будет проходить турнир, есть специальная программа, которая поможет арбитрам в выявлении таких шахматистов. Если участник часто закрывает вкладку с турниром, заходит на дополнительные сайты или открывает приложения, то программа банит шахматиста. Спортсмен автоматически исключается с Кубка.

- Такие подсказки – это доппинг в нашем виде спорта, - говорит Александр Иванов, методист спортивной школы по шахматам имени Сергея Ощепкова. – Как только мы запустили турниры в онлайне, два месяца назад, смогли выявить уже с десяток таких недобросовестных шахматистов. Непонятно, для чего это делается, потому что, во-первых, спортсмен теряет свою репутацию, во-вторых, подводит тренера, в-третьих, лишается участия в онлайн-турнирах, организованных федерацией, на месяц. А если попадается во второй раз, то и вовсе – пожизненно. У нас есть такой пример: шахматист не сможет принять участие в Кубке Корпорации «Центр», потому что попался на подсказках специальных программ.

Пользуясь подсказками и помощью, спортсмен лишается участия в онлайн-турнирах, организованных федерацией, на месяц. Если попадается во второй раз, – пожизненно. ФОТО: Сергей ГРАЧЕВ

Проверить на недобросовестность могут любого участника. Пристальное внимание будет направлено на тех спортсменов, на которых пришла жалоба.

Как организуют финал?

Если в отборочном турнире видеофиксация спортсменов была не предусмотрена, то в финале всё куда серьезнее. Участник обязательно должен иметь не только компьютер для игры, но и смартфон с хорошими камерой и интернетом – именно с его помощью судьи будут наблюдать за игрой.В финал, который пройдет 15 июня, проходят по 8 лучших игроков отборочного раунда в каждом возрасте среди мальчиков и девочек, которые и будут бороться за призы Корпорации «Центр».

На телефон необходимо установить приложение Zoom Cloud Meetings (выбрать бесплатный базовый тариф) из Apple Store для iOS или Google Play для Android. С помощью видеоконференции арбитры смогут убедиться, что финалист играет честно, без подсказок родителей и тренеров и не пользуется специальными программами. Чтобы участникам было удобно, для каждого последующего шага на почту, которая была указана при регистрации, будет приходить информационное письмо. Проверяйте почту!

В день соревнований 15 июня (информационное письмо с подробностями придет накануне и за час до соревнований – в 10.00 по московскому времени – Прим.ред.) финалисту необходимо установить смартфон для трансляции рабочей зоны. Сделать это нужно примерно на расстоянии 80 сантиметров в сторону от плеча (желательно левого). Камера должна захватывать торс, голову, руки и происходящее на экране монитора. Как это сделать, смотрите ниже.

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- Такой жесткий контроль нужен для полной прозрачности и честности, - комментирует Александр Ватлин. – Конечно же, мы понимаем, что маленькому ребенку тяжело сидеть на одном месте и смотреть в одну точку. Поэтому каждая ситуация будет проанализирована, и только потом вынесено решение об отстранении или не отстранении шахматиста. Суть соревнований – это ведь не только борьба за Кубок и призы, но и развитие навыка - нести ответственность за собственное решение. Поэтому надеемся на честность наших участников!

Кто примет участие?

В отборочном турнире (10 июня, в 11.00 по московскому времени) Кубка Корпорации «Центр» могут участвовать дети со всей России возрастом от 5 до 17 лет. На сегодняшний день регистрация закрыта. Всего в первом туре сражаться за выход в финал будут более четырех сотен человек из разных городов страны – Ижевска, Нижнекамска, Казани, Стерлитамака, Кирова, Перми… Более того, Кубок Корпорации «Центр» вышел и за пределы России – участником турнира стал юный шахматист из Германии!

Какие призы разыграют?

Все, кто вышел в финал, будут сражаться за призы Корпорации «Центр» - это умные и смарт-часы, очки виртуальной реальности, портативные колонки, проводные и беспроводные наушники!

Еще один приз – новенький смартфон – будет разыгран среди участников онлайн-викторины по шахматам. Заходите на этот сайт, отвечайте на вопросы и ловите удачу. Победителя определят случайным образом.

Подробно ознакомится с правилами соревнований можно здесь.