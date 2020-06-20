Жителей Удмуртии призывают 1 июля проголосовать в поддержку Ижевска

С 25 июня по 1 июля, в рамках всероссийского голосования по поправкам в Конституцию, жители Удмуртии смогут проголосовать за присвоение Ижевску почетного звания «Город трудовой доблести». Об этом «Комсомольской правде» рассказал глава города Олег Бекмеметьев.

Также он сообщил, что сейчас на это звание претендуют 20 городов, жители которых внесли значительный вклад в Победу в Великой Отечественной войне. Городами трудовой доблести станут только десять из них. Определять победителей будут эксперты оргкомитета «Победа» на федеральном уровне, и во многом на их решение повлияет общее количество подписей, собранных в поддержку того или иного города.

Ижевск - город трудовой доблести.http://izhlife.ru/ http://vk.com/izh_life https://www.facebook.com/izhlife.ru https://twitter.com/izhlife

Важен каждый голос

– На сегодняшний день у нас есть заключение Российской Академии наук о том, что Ижевск имеет все основания претендовать на почетное звание Города трудовой доблести, то есть наш город – полноценный участник отборочного этапа, – отметил Олег Бекмеметьев. – Также у нас есть письмо ходатайство депутатов Государственного совета Удмуртии, которое также подтверждает обоснованность нашего участия в проекте. Наконец, мы собрали около 102 тысяч подписей жителей Удмуртии в поддержку этой инициативы.

– Приятно, что жители республики, промышленные предприятия, власти, муниципальные образования поддержали эту инициативу, – сказал Владимир Невоструев, председатель Государственного совета Удмуртии. Только на Мотозаводе собрали более 4000 подписей, на Радиозаводе тоже более 4000 тысяч. Проделана очень большая работа.

Однако этого недостаточно – сейчас Ижевску нужно набрать хотя бы 200-250 тысяч голосов. Вот почему глава города призывает каждого жителя Удмуртии прийти 1 июля на свой избирательный участок и поддержать не только голосование по поправкам в Конституцию, но и участие Ижевска в борьбе за звание Города трудовой доблести.

Что дает это звание?

Согласно указу, подписанному Владимиром Путиным, получение звания «Город трудовой доблести» позволит уделить больше внимания сохранению военно-исторического и трудового наследия Ижевска, больше сил и средств вкладывать в патриотическое воспитание его жителей. Также власти обещают поддержку в проведении праздничных мероприятий 1 мая, 9 мая и в День города. Наконец, в городе будет установлена стела с изображением герба Ижевска и текстом соответствующего указа главы государства.

– Пока мы не придумали, куда установим эту стелу, если получим звание Города трудовой доблести. Однако можно определить знаковые места Ижевска и провести по ним интернет-голосование среди горожан, – отметил Олег Бекмеметьев.

В свою очередь, исполнительный директор Промышленно-экономической ассоциации Удмуртии «Развитие» Анатолий Федюкин рассказал о возможности установить мемориал, который бы отмечал вклад в Великую Победу всех жителей Удмуртии, а не только ижевчан.

– Мы считаем, что голосовать должны все жители республики, а город Ижевск в нашем понимании – это собирательный образ того вклада, который Удмуртия внесла в Победу, – сказал Анатолий Александрович. – Здесь работали не только оборонные предприятия, но и госпитали, военные училища, здесь шла колоссальная подготовка кадров для фронта. Ижевск в данном случае представляет всю республику. И, возможно, целесообразно создать целый мемориальный комплекс, который отразит достижения всего удмуртского народа в годы войны. Такие варианты уже обсуждались и предварительно нашли поддержку у граждан.

Как проголосовать?

На этапе досрочного голосования – с 25 по 30 июня, – а также в Единый день голосования 1 июля приходите на свой избирательный участок голосовать по поправкам в Конституцию. Там вы получите дополнительный бюллетень, где сможете высказаться в поддержку Ижевска. Для этого нужен будет паспорт.

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