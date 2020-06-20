Коронавирус в Удмуртии, последние новости на 20 июня 2020 года: новые случаи заражения и вакцина от опасной инфекции
По состоянию на утро 20 июня выявлено еще 19 новых случаев заражения коронавирусом в Удмуртии. Диагноз подтвердился у 5 жителей Можги и Ижевска, 4 жителей Завьяловского района, по 2 случая зарегистрировано в Алнашском и Малопургинских районах, 1 случай – в Вавожском районе. Об этом сообщил глава региона Александр Бречалов на своей странице во «ВКонтакте» (подробнее).
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ИСТОЧНИК KP.RU
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