19 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Удмуртии

20 Июнь 2020 2020-06-20T09:26:10+03:00

Окончательно справились с инфекцией еще 48 человек

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По состоянию на утро 20 июня выявлено еще 19 новых случаев заражения коронавирусом в Удмуртии. Диагноз подтвердился у 5 жителей Можги и Ижевска, 4 жителей Завьяловского района, по 2 случая зарегистрировано в Алнашском и Малопургинских районах, 1 случай – в Вавожском районе. Об этом сообщил глава региона Александр Бречалов на своей странице во «ВКонтакте».

- С февраля 2020 года по настоящее время в 9 вирусологических лабораториях Удмуртской Республики проведено 109133 исследования, за последние сутки в лабораториях региона исследовано 2480 проб на коронавирусную инфекцию, - написал Александр Владимирович.

Отметим, окончательно с инфекцией справились еще 48 человек. Всего в республике зарегистрировано 1235 лабораторно подтвержденных случаев. 25 жителя скончались, 800 человек выздоровели.

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ИСТОЧНИК KP.RU