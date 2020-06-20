2020-06-20T09:26:10+03:00
Коронавирус Covid-19

19 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Удмуртии

Окончательно справились с инфекцией еще 48 человек
Анастасия Волкова
Поделиться:
ФОТО: Амир ЗАКИРОВФОТО: Амир ЗАКИРОВ
Изменить размер текста:

По состоянию на утро 20 июня выявлено еще 19 новых случаев заражения коронавирусом в Удмуртии. Диагноз подтвердился у 5 жителей Можги и Ижевска, 4 жителей Завьяловского района, по 2 случая зарегистрировано в Алнашском и Малопургинских районах, 1 случай – в Вавожском районе. Об этом сообщил глава региона Александр Бречалов на своей странице во «ВКонтакте».

- С февраля 2020 года по настоящее время в 9 вирусологических лабораториях Удмуртской Республики проведено 109133 исследования, за последние сутки в лабораториях региона исследовано 2480 проб на коронавирусную инфекцию, - написал Александр Владимирович.

Отметим, окончательно с инфекцией справились еще 48 человек. Всего в республике зарегистрировано 1235 лабораторно подтвержденных случаев. 25 жителя скончались, 800 человек выздоровели.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Больнице в Удмуртии, где образовалась очередь, пока всем измеряли температуру, подарили термометры

В ДТП на трассе Удмуртии пострадали пенсионерка и 9-летний мальчик

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
78-летняя женщина пропала в Ижевске
Тонул в Ижевском пруду: молодого человека смогли вытащить из воды
Расписание электрички Нижнекамск-Ижевск временно изменилось
19 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Удмуртии
Более 10 тысяч человек в Удмуртии пострадали от укусов клещей
Почти 10% населения Удмуртии напрямую коснется поправка в Конституцию о гарантии защиты прав инвалидов
12 новых камер фото и вдеофиксации нарушений ПДД начнут работать на трассе Удмуртии
Власти Ижевска четыре года не могут отремонтировать дорогу на Малиновой Горе, несмотря на обращения жителей
Жителя Удмуртии обвиняют в убийстве односельчанина
О чем не хотят говорить звезды — второй сезон сериала «Пиарщица» эксклюзивно в Wink
Какая погода ждет жителей Ижевска в выходные?
Больнице в Удмуртии, где образовалась очередь, пока всем измеряли температуру, подарили термометры
Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 19 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
В ДТП на трассе Удмуртии пострадали пенсионерка и 9-летний мальчик