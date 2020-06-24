2020-06-24T15:37:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ижевске, последние новости на 24 июня 2020 года: еще одна смерть и выплаты на детей

Рассказываем, что произошло за день
Анастасия Захарова
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Фото: Дмитрий СелезневФото: Дмитрий Селезнев
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По сообщению на 24 июня в Удмуртии выявили 20 новых случаев коронавируса. 10 случаев обнаружили в Ижевске, 3 в Можге, по два - в Алнашском и Малопургинском районах, по одному - в Воткинске, Балезинском и Якшур-Бодьинском районах. Один пациент скончался, 51 вылечился (подробнее).

Что еще произошло:

- Кто и когда получит президентские выплаты на детей: ответы на главные вопросы

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- В Минздраве оценили ход испытаний российской вакцины от коронавируса

Кстати!

Сегодня на Красной площади прошел Парад Победы. Провести торжество 9 мая не удалось из-за пандемии коронавируса. Сегодня парад все-таки состоялся.

Ветеран слушает выступление Владимира Путина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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