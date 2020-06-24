Коронавирус в Ижевске, последние новости на 24 июня 2020 года: еще одна смерть и выплаты на детей
По сообщению на 24 июня в Удмуртии выявили 20 новых случаев коронавируса. 10 случаев обнаружили в Ижевске, 3 в Можге, по два - в Алнашском и Малопургинском районах, по одному - в Воткинске, Балезинском и Якшур-Бодьинском районах. Один пациент скончался, 51 вылечился (подробнее).
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Кстати!
Сегодня на Красной площади прошел Парад Победы. Провести торжество 9 мая не удалось из-за пандемии коронавируса. Сегодня парад все-таки состоялся.
Ветеран слушает выступление Владимира Путина.
ИСТОЧНИК KP.RU
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