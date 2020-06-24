2020-06-24T08:31:21+03:00
Коронавирус Covid-19

Еще один пациент с коронавирусом скончался в Удмуртии на 24 июня

Ему было 62 года
Анастасия Захарова
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Фото: Дмитрий СелезневФото: Дмитрий Селезнев
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В Удмуртии по состоянию на 24 июня выявлено 20 новых случаев коронавируса. Об этом сообщил на своих страницах в соцсетях глава Удмуртии Александр Бречалов.

Один пациент, 62-летний мужчина, скончался. 51 человек вылечился.

Всего в Удмуртии по состоянию на 24 июня зарегистрировано 1314 заболевших. 912 пациентов выздоровели, 26 скончались. 314 больных находятся в удовлетворительном состоянии, 54 в состоянии средней степени тяжести, 8 в тяжелом.

На сегодня 10 новых случаев зарегистрировали в Ижевске, 3 в Можге, по два - в Алнашском и Малопургинском районах, по одному - в Воткинске, Балезинском и Якшур-Бодьинском районах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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