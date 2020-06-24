Еще один пациент с коронавирусом скончался в Удмуртии на 24 июня
В Удмуртии по состоянию на 24 июня выявлено 20 новых случаев коронавируса. Об этом сообщил на своих страницах в соцсетях глава Удмуртии Александр Бречалов.
Один пациент, 62-летний мужчина, скончался. 51 человек вылечился.
Всего в Удмуртии по состоянию на 24 июня зарегистрировано 1314 заболевших. 912 пациентов выздоровели, 26 скончались. 314 больных находятся в удовлетворительном состоянии, 54 в состоянии средней степени тяжести, 8 в тяжелом.
На сегодня 10 новых случаев зарегистрировали в Ижевске, 3 в Можге, по два - в Алнашском и Малопургинском районах, по одному - в Воткинске, Балезинском и Якшур-Бодьинском районах.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Собаку из шестиметрового колодца спасли в Удмуртии
Более половины россиян хотели бы получить новое образование
Выборы депутатов в Гордуму Ижевска запланировали на 13 сентября
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»