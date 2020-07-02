2020-07-02T11:44:48+03:00
Происшествия

Ушел и не вернулся: в Челябинской области пропал солдат-контрактник из Ижевска

По словам родных, молодой человек был неконфликтным
Анастасия Захарова
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Фото: 74.ruФото: 74.ru
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В конце июня стало известно, что в Челябинской области пропал контрактник из Ижевска Егор Лукиных. Он ушел из части и не вернулся. Поиски идут уже две недели. Что могло произойти с молодым человеком и почему он исчез?

ТЕЛЕФОН ЗАБЛОКИРОВАН

22-летний Егор Лукиных служил по контракту в воинской части Чебаркуля. В армии пробыл уже полтора года. Служба протекала спокойно. Приветливый и дружелюбный, всегда готовый прийти не помощь, Егор никогда ни с кем не конфликтовал. Однако 17 июня, около 15:00, ижевчанин по какой-то причине ушел из части. Ушел и не вернулся назад.

Фото: скриншот поста

Фото: скриншот поста

Тревогу в соцсетях забила сестра Егора, Виктория. Она-то и опубликовала пост с просьбой о помощи в пабликах Чебаркуля и близлежащего Челябинска.

– Когда я узнала о пропаже брата, в первую очередь обратилась в полицию, - рассказывает сестра пропавшего. - Раньше он никогда так не поступал. Он не мог просто уйти, наверное, с ним что-то произошло.

Сейчас Егора ищут близкие – мама, сестра, племянники и невеста, которая живет в Челябинске. Кроме того, как рассказала Виктория, к поискам подключились представители части, военная полиция и сами родные. Однако найти Егора пока так и не удалось. Телефон молодого человека заблокирован.

НЕ ПЕРВЫЙ СЛУЧАЙ

Чебаркуль - город в Челябинской области. Население составляет 40 тысяч человек. Сам город был основан как военная крепость. С 1940-х здесь расположились крупные воинские соединения. Сейчас здесь находится танковая дивизия.

Пропажа Егора Лукиных – не первый подобный случай в части. Так, по сообщению «Комсомольской правды - Челябинск» (18+) в 2013 году в части обнаружили мертвым солдата Сергея Приходько.

В 2014 году оттуда пропал солдат-срочник Артур Мясников. Его нашли через две недели недалеко от части. Выяснилось, что он жил в приюте при храме. Батюшке он представился бездомным сиротой, выпустившимся из детского дома.

А в прошлом году из части пропало сразу несколько человек: в октябре - контрактник Николай Фендриков (он доехал до Сочи, а через несколько месяцев сам сдался военным), а в ноябре - контрактник Андрей Обухов (его нашли в Крыму).

Может ли быть, что причиной побегов случит дедовщина или жесткие порядки, которые царят в части? Ижевчане, которые служили в Чебаркуле, утверждают, что нет.

- По сравнению с тем, что мне рассказывали друзья из других городов, в Чебаркуле был санаторий. Дедовщина немного была, но не по отношению к контрактникам. Просто у молодых стреляли сигареты и чрезмерно нагружали их физподготовкой. Никогда не было никаких избиений, все было хорошо, - рассказал нам один из ижевчан, который там служил.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Чтобы узнать подробности произошедшего, мы обратились в военную часть в Чебаркуле. Однако за несколько дней нам так и не удалось дозвониться по телефонам, указанным на их сайте. Не удалось получить комментарий и от представителей Военного следственного отдела СК России по Чебаркульскому гарнизону. Мы направили официальный запрос в пресс-службу Центрального военного округа.

Тем временем, как рассказали Znak.com в командовании Чебаркульского гарнизона, совместно с правоохранительными органами они устанавливают местонахождение военнослужащего, проходящего службу по контракту в одной из воинских частей гарнизона.

- Военнослужащий самовольно покинул воинскую часть 17 июня, по предварительным данным, находится в Челябинске, фактов неуставных взаимоотношений в отношении него не установлено, — рассказали изданию в гарнизоне.

Сестра военнослужащего рассказала, что у нее нет никакого подтверждения позиции командования о том, что ее брат может находиться в Челябинске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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