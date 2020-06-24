Пропавшего контрактника из Ижевска разыскивают в Челябинской области

24 Июнь 2020 2020-06-24T10:04:54+03:00

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В Чебаркульском районе Челябинской области ищут контрактника из Ижевска Егора Лукиных. Об этом сообщает 74.ru (18+) со ссылкой на сестру пропавшего. Она приехала в Челябинскую область на поиски брата.

- Пропал, ушел из части и не вернулся. Он ушёл на обед, у него было два часа всего лишь, чтобы прийти в часть. Он не заступил в наряд, его начали искать. Он из части вышел и не вернулся, обратно не заходил. Мы уже и по биллингу проверили, и всё абсолютно сделали. Нет человека. Номер заблокирован. Либо сам он заблокирован, либо кто-то ещё. Номер не выключен, а заблокирован, - цитирует издание сестру Егора.

Сообщается, что Егор Лукиных отслужил уже полтора года. Никаких конфликтов не было. Он собирался снять квартиру для себя и невесты в Чебаркуле, и 16 июня отправился ее смотреть. А 17 июня контрактник пропал.

Родные просят сообщить информацию о местонахождении Егора Лукиных. Приметы молодого человека: рост около 180 сантиметров, худощавого телосложения, при себе имел телефон Honor и паспорт, был одет в военную форму.

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ИСТОЧНИК KP.RU