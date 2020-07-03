2020-07-03T14:17:18+03:00
Общество

ЕГЭ по-новому: как выпускники Удмуртии сдают первые экзамены в период пандемии

Что делать, если перед экзаменом у ребенка повысилась температура, и для кого обаятельны маски, выясняла «Комсомолка»
Екатерина АРДАШЕВА
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Фото: пресс-служба Минобразования УдмуртииФото: пресс-служба Минобразования Удмуртии
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В пятницу, 3 июля, по всей России стартовал ЕГЭ. В этот день ребята сдавали три предмета: информатику, географию и литературу. Корреспондент «Комсомолки» побывал на месте событий.

МАСКА ПО ЖЕЛАНИЮ

В экономико-математическом лицей № 29 ребята пришли на экзамен по информатике. В этом году он проходил на бумажных носителях, но со следующего полностью перейдет в электронный формат.

На входе в школу строго соблюдаются противоэпидемические меры, предписанные Роспотребнадзором Фото: Амир Закиров

На входе в школу строго соблюдаются противоэпидемические меры, предписанные РоспотребнадзоромФото: Амир Закиров

Специально для проведения ЕГЭ школами были заранее закуплены бесконтактные термометры и рециркуляторы, которые могут обеззараживать воздух в присутствии людей. Маски и перчатки обязательны для организаторов, однако для ребят, пришедших на экзамен, эти меры - исключительно по желанию.

Всем, кто явился на экзамен, измеряют температуру и обрабатывают руки антисептиком Фото: Амир Закиров

Всем, кто явился на экзамен, измеряют температуру и обрабатывают руки антисептикомФото: Амир Закиров

Если у пришедшего на экзамен ребенка повышена температура, его помещают в изолятор – такие комнаты организованы в каждом пункте сдачи ЕГЭ. Через некоторое время температуру измеряют повторно. Если ученик просто переволновался или перегрелся на солнце, и после отдыха температура пришла в норму, его допустят до экзамена.

Более 10 млн рублей было выделено из бюджета на обеспечение педагогов и детей антисептиками, масками и перчатками Фото: Амир Закиров

Более 10 млн рублей было выделено из бюджета на обеспечение педагогов и детей антисептиками, масками и перчаткамиФото: Амир Закиров

Если медработник, присутствующий на пункте, обнаружит у ребенка признаки болезни, он вызовет «скорую», и ученику придется сдавать ЕГЭ в резервные сроки сдачи ЕГЭ – это 24 и 25 июля, а также дополнительные сроки с 3 по 8 августа.

Учащиеся приходят на экзамен по графику, чтобы не создавать толпы; документы они предъявляют издали Фото: пресс-служба Минобразования Удмуртии

Учащиеся приходят на экзамен по графику, чтобы не создавать толпы; документы они предъявляют издали Фото: пресс-служба Минобразования Удмуртии

«ТОНКОСТЕЙ ОЧЕНЬ МНОГО»

- Всего на участие в Едином Государственном экзамене заявилась 7518 ребят, - рассказала министр образования и науки Удмуртии Светлана Болотникова. - Сегодняшний экзамен (3 июля – прим. ред.) сдает 2334 ребенка. Экзамен по информатике проходит в течение 3 часов 55 минут, литература также проходит 3 часа 55 минут и география проходит в течение 3 часов. Результаты сегодняшнего экзамена будут известны 17 июля. Но есть сроки для подачи апелляции, и 24 июля будет окончательный результат по экзамену.

С целью соблюдения социальной дистанции в кабинетах применяется зигзагообразная рассадка учащихся Фото: пресс-служба Минобразования Удмуртии

С целью соблюдения социальной дистанции в кабинетах применяется зигзагообразная рассадка учащихся Фото: пресс-служба Минобразования Удмуртии

- Это огромный этап подготовки не только для нашего Министерства образования но и для всего правительства Удмуртской Республики. В современных условиях пандемии экзамены устроены несколько иначе, чем раньше. В Удмуртии 53 пункта проведения ЕГЭ, но увеличено количество аудитории если раньше было 15 детей в аудитории, то теперь 8, - отмечает Анастасия Муталенко, заместитель председателя правительства Удмуртской Республики.

Анастасия Муталенко: «Удмуртская республика готова к проведению ЕГЭ» Фото: Амир Закиров

Анастасия Муталенко: «Удмуртская республика готова к проведению ЕГЭ»Фото: Амир Закиров

В этом году в проведении ЕГЭ задействован 3281 педагог Удмуртии. Как рассказала Анастасия Муталенко, в прошлом году глава Удмуртии принял решение о специальных выплатах для этих педагогов, а в этом году на выплаты было дополнительно выделено 50 млн рублей.

- В этом году из-за увеличения количества аудиторий нам пришлось дополнительно готовить педагогов, которые ранее никогда не участвовали в организации экзамена, - рассказала Светлана Болотникова. - Тонкостей у ЕГЭ очень много, поэтому мы стараемся делать так, чтобы каждый новый подготовленный педагог работал в паре с более опытным.

КСТАТИ

За соблюдением всех мер безопасности при организации экзаменом следят федеральные наблюдатели, например, в Удмуртии работают проверяющие из Перми и Татарстана. С пунктов проведения ЕГЭ ведется онлайн трансляция за которой следят независимые эксперты ситуационного центра. Также все происходящее транслируется на Федеральный государственный портал, ход экзаменов наблюдают представители Минпосвещения России и Роспотребнадзора.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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