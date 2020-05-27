2020-05-27T16:53:46+03:00
Общество

Новые правила проведения ЕГЭ в Удмуртии: как будет проходить экзамен

На вопрос ответили специалисты управления Роспотребнадзора по республике
Екатерина АРДАШЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В 2020 году в Удмуртии из-за коронавируса было решено проводить единый госэкзамен с ужесточением правил и намного позже. Как будет проходить экзамен «Комсомолке» рассказали в управлении Роспотребнадзора по республике.

- Перед экзаменом во всех помещениях обязательно нужно провести генуборку с применением дезинфицирующих средств. Также будет продезинфицирована вся мебель и сантехника. Во время экзаменов обязательная уборка будет проводиться перед приходом детей и после их ухода, — объясняет Вероника Сазонова, замначальника отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Удмуртии.

Перед тем, как зайти в кабинет у детей будут измерять температуру по составленному графику. Если у кого-нибудь обнаружатся тревожные симптомы, до экзамена его не допустят. Медработник на месте решит, вызывать скорую помощь или есть возможность отправить ученика домой.

Все школы должны быть обеспечены антисептиками и приборами для обеззараживания воздуха.

- Рециркулятор должен работать все время, — отмечает Вероника Сазонова. — Поэтому руководству школ при закупке приборов нужно обратить внимание на то, могут ли они работать при нахождении людей в помещении.

Сама процедура ЕГЭ, как рассказали в минобразования Удмуртии, не изменится, но за рассадкой обучающихся будут следить строго: по рекомендации Роспотребнадзора она должна быть зигзагообразной с дистанцией 1,5 метра.

Напомним, даты проведения ЕГЭ уже установлены, первый экзамен выпускники Удмуртии сдадут 29 июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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