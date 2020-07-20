Коронавирус в Ижевске, последние новости на 20 июля 2020 года: три смерти от вируса и 32 новых случая заражения

На утро 20 июля в Удмуртии зарегистрировали 32 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в группе опертштаба республики.

- Диагноз подтвердился у 14 жителей Ижевска, 7 жителей Завьяловского района (д. Хохряки, с. Завьялово, с. Октябрьский), 4 жителей Балезинского района (д. Верх-Люкино, п. Балезино), 3 жителей Сарапула, 2 жителей Якшур-Бодьинского района (с. Якшур-Бодья), по одному случаю в Глазове и Глазовском районе (с. Парзи), - говорится в сообщении.

К сожалению, вирус унес еще три жизни - мужчина 85 лет, женщина 56 лет и женщина 81 год.

На данный момент 541 человек находится в удовлетворительном состоянии, 71 средней степени тяжести, 11 в тяжелом состоянии.

Всего на 20 июля в Удмуртии зарегистрировано 2 111 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.

А КАК В РОССИИ?

За сутки в России обнаружили коронавирус у 778059 человек, количество зараженных вирусом Covid-19 увеличилось на 6264. Также всего зарегистрировано 12469 летальных случаев. Выздоровевших и выписанных из больниц увеличилось на 3414 и на сегодня равняется 554650 человек.

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