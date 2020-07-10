Летние кафе, лужайки для пикников и отдыха: как изменится территория у реки Подборенки в Ижевске

В июне 2020 года в Ижевске начались работы по благоустройству общественных территории в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Одна из территорий – набережная реки Подборенки, которую начали обустраивать по инициативе группы компаний «Острова». Весь объем финансирования работ по созданию новой общегородской территории берет на себя инвестор. Всего на благоустройство компания направит более 28,5 млн рублей.

Набережная будет новым городским пространством и открыта для всех желающих. Тех, кто захочет отдохнуть и тех, кто хочет провести культурное мероприятие у воды. Фото: предоставлено ГК «Острова»

Набережная будет новым городским пространством и открыта для всех желающих. Тех, кто захочет отдохнуть и тех, кто хочет провести культурное мероприятие у воды. Фото: предоставлено ГК «Острова»

Набережная находится в низине на улице 50 лет ВЛКСМ, где Подборенка расширяется и образует небольшой пруд. Концепция включает три зоны. Первая – самая активная, будет огибать первый дом-квартал микрорайона и соединяться с улицей 50 лет ВЛКСМ. Здесь предусмотрена территория для прогулок, работы летних кафе, ресторанов, пекарни, залов для йоги, танцев и т.д. Ширина прогулочной части - 17, 5 метров.

Вторая зона – зеленый каскадный склон с островками-оазисами для отдыха. Здесь можно будет полюбоваться на воду, поработать или устроить пикник. Третья зона – деревянный помост у воды шириной около 3 метров.

9 июля глава Ижевска Олег Бекмеметьев побывал на площадке и обсудил планы развития пространства с представителями девелопера.

Глава Ижевска Олег Бекмеметьев и управляющий партнер группы компаний «Острова» Владимир Паршин. Фото: Константин Ившин

- Мне кажется, что жители города по достоинству оценят набережную – она будет настоящим центром притяжения для всех. Здесь каждый найдет занятие по вкусу и сможет отдохнуть по пути с работы или в выходные, - отметил Олег Николаевич.

- Мы хотим, чтобы район «Новый город» был не только удобной жилой зоной, но и многофункциональным центром, - говорит генеральный директор группы компаний «Острова» Дмитрий Данилов. – Набережная станет транзитом для прогулки в лесную зону и сможет связать рекреационную часть – пруд с территорией городского леса.

Открыть набережную планируют в начале сентября фестивалем.

Чтобы место стало доступным для всех, инвестор построит новый пешеходный и авто-маршрут на ул. 50 лет ВЛКСМ от Фруктовой до набережной. А от набережной до ТРЦ “Талисман” - администрация города.

Дорога в район «Новый город», по которой можно будет пройти к набережной. Фото: Константин Ившин.

Какие еще территории благоустроят в рамках программы «Жилье и городская среда»

- В проекте благоустройства – 16 общественных пространств, - говорит глава города. – Мы уже начали подготовительные работы на Центральной площади и в Театральном дворике (сквер около театра «Молодой человек»). Скоро приступим к благоустройству монумента ВДВ, расположенного у Дворца детского творчества.

Также благоустроят:

- лесопосадку на ул. Ворошилова (около ТЦ «Столица»)

- парк «Тишино»

- сквер им. В.С. Тарасова

- сквер на перекрестке улиц Степная и Парашютная

- тропу здоровья в сквере Оружейника Драгунова

- аллею ветеранов по ул. Т. Барамзиной

- сквер на пересечении улиц Советская и Красноармейская

- сквер около Национальной библиотеки Удмуртии

- район около дома № 20 на ул. 30 лет Победы (построят спортивную площадку и тренажеры)

- «Сквер Дружбы» - между жилыми домами № 295 по ул. Коммунаров и № 236 по ул. Пушкинская

- парковую зона у дома № 27 по Заречному шоссе

- территорию для отдыха и спорта в мкрн. «Радужный»

- «Ёлки-парк» и территорию около школы № 57 по ул. Восточной (правда, проект перенесли на более позднее время по инициативе инвестора).

КСТАТИ

Новая школа и детский сад

Недалеко от набережной реки Подборенки в микрорайоне «Новый город» появится школа и детский сад. По словам главы города, проекты образовательных учреждений компании, продуман до мелочей.

- Строить школу и детский сал будет город, - говорит Олег Николаевич. – Проект, который нам представила компания «Острова» продуман до мелочей. Например, мы обсудили и высоту бордюра, чтобы зимой трактор мог спокойно заезжать на тротуар и чистить снег, учли боковое, верхнее и нижнее освещение. Специалисты компании советовались с нами по всем вопросам и готовы взять часть затрат на себя.

Олег Николаевич отметил, что «Острова» - лидеры в части выстраивания отношений с городской властью. Что позволяет реализовывать очень удачные совместные проекты.

- Эта одна из тех компаний, с которой мы детально прописываем соглашения и понимаем, что мы хотим получить от них, а что хотят получить от нас они, - говорит Олег Николаевич.