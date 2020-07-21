2020-07-21T18:02:30+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ижевске, последние новости на 21 июля 2020 года: двое умерших и 15 человек в тяжелом состоянии

Рассказываем, что произошло за день
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

На утро 21 июля в Удмуртии зарегистрировали 31 случай заражения коронавирусом, два человека с подтвержденным анализом на вирус скончались, 44 вылечились. Об этом сообщили в группе оперштаба.

Диагноз подтвердился у 14 жителей Ижевска, 9 жителей Завьяловского района (с. Октябрьский, с.Завьялово, с. Вараксино, д. Хохряки, д. Пирогово), по два случая зарегистрировано в Якшур-Бодьинском (с. Якшур-Бодья), Увинском (п. Ува и д. Поршур-Тукля) и Камбарском (г. Камбарка и с. Шолья) районах, по одному случаю — в Глазовском (д. Малый Лудошур) и Балезинском (п. Балезино) районах.

Состояние заболевших: 537 в удовлетворительном состоянии, 56 средней степени тяжести, 15 в тяжелом состоянии.

Всего в Удмуртии провели 176 124 исследования на коронавирусную инфекцию, из них за последние сутки — 2 595.

Карту распространения коронавируса можно посмотреть на сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Житель Удмуртии пытался с помощью арбалета передать телефоны в колонию
Половина россиян откладывают часть зарплаты для крупных покупок
С 31 июля в Удмуртии начнут штрафовать жителей за выгул собак вне спецплощадок
Семья в Удмуртии спаслась из пожара благодаря извещателю
Жителя Удмуртии осудили за разбойное нападение из-за кредитной задолженности
Приемочная комиссия приняла работы на переулке Студенческий в Ижевске
Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 21 июля 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
За полгода в Ижевске задержано почти 1100 пьяных водителей
Спасатели Удмуртии помогли жителям избавиться от осиного гнезда
Тело 19-летнего молодого человека было обнаружено в Ленинском районе Ижевска
Ижевчане выбрали место установки стелы «Город трудовой доблести»
На стройке в частном доме погиб 29-летний житель Удмуртии
Новые светофоры появятся на улицах Ижевска
Нового начальника управления благоустройства администрации назначили в Ижевске
Статистика по коронавирусу в Удмуртии на 21 июля: 31 случай заражения и два летальных случая
Датабанк присоединился к Системе быстрых платежей