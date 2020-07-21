Коронавирус в Ижевске, последние новости на 21 июля 2020 года: двое умерших и 15 человек в тяжелом состоянии

На утро 21 июля в Удмуртии зарегистрировали 31 случай заражения коронавирусом, два человека с подтвержденным анализом на вирус скончались, 44 вылечились. Об этом сообщили в группе оперштаба.

Диагноз подтвердился у 14 жителей Ижевска, 9 жителей Завьяловского района (с. Октябрьский, с.Завьялово, с. Вараксино, д. Хохряки, д. Пирогово), по два случая зарегистрировано в Якшур-Бодьинском (с. Якшур-Бодья), Увинском (п. Ува и д. Поршур-Тукля) и Камбарском (г. Камбарка и с. Шолья) районах, по одному случаю — в Глазовском (д. Малый Лудошур) и Балезинском (п. Балезино) районах.

Состояние заболевших: 537 в удовлетворительном состоянии, 56 средней степени тяжести, 15 в тяжелом состоянии.

Всего в Удмуртии провели 176 124 исследования на коронавирусную инфекцию, из них за последние сутки — 2 595.

Карту распространения коронавируса можно посмотреть на сайте.