Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 21 июля 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

21 Июль 2020 2020-07-21T14:55:14+03:00

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На утро 21 июля в Удмуртии зарегистрировали 31 случай заражения коронавирусом. Об этом сообщается в группе оперштаба.

Диагноз подтвердился у 14 жителей Ижевска, 9 жителей Завьяловского района, по два случая зарегистрировано в Якшур-Бодьинском, Увинском и Камбарском районах, по одному случаю - в Глазовском и Балезинском района

Рассказываем, какие районы лидируют по количеству заболевших коронавирусом:

Ижевск - 975

Можга - 252

Алнашский район - 125

Завьяловский район - 171

Малопургинский район - 60

Глазов - 51

Воткинский район - 34

Балезинский район - 61

Можгинский район - 47

Граховский район - 25

Увинский район - 23

Сарапул - 64

Глазовский район - 19

Сарапульский район - 23

Ярский район - 11

Воткинск - 17

Красногорский район - 7

Шарканский район - 9

Якшур-Бодьинский район - 13

Игринский район - 27

Кезский район - 24

Кизнерский район - 40

Камбарский район - 12

Дебёсский район - 3

Сюмсинский район - 6

Селтинский район - 4

Вавожский район - 26

Юкаменский район - 2

Камбарка - 2

Каракулинский район - 7

Киясовский район - 1.

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ИСТОЧНИК KP.RU