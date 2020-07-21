2020-07-21T14:55:14+03:00
Коронавирус Covid-19

Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 21 июля 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Рассказываем о статистике по районам
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров
Изменить размер текста:

На утро 21 июля в Удмуртии зарегистрировали 31 случай заражения коронавирусом. Об этом сообщается в группе оперштаба.

Диагноз подтвердился у 14 жителей Ижевска, 9 жителей Завьяловского района, по два случая зарегистрировано в Якшур-Бодьинском, Увинском и Камбарском районах, по одному случаю - в Глазовском и Балезинском района

Рассказываем, какие районы лидируют по количеству заболевших коронавирусом:

Ижевск - 975

Можга - 252

Алнашский район - 125

Завьяловский район - 171

Малопургинский район - 60

Глазов - 51

Воткинский район - 34

Балезинский район - 61

Можгинский район - 47

Граховский район - 25

Увинский район - 23

Сарапул - 64

Глазовский район - 19

Сарапульский район - 23

Ярский район - 11

Воткинск - 17

Красногорский район - 7

Шарканский район - 9

Якшур-Бодьинский район - 13

Игринский район - 27

Кезский район - 24

Кизнерский район - 40

Камбарский район - 12

Дебёсский район - 3

Сюмсинский район - 6

Селтинский район - 4

Вавожский район - 26

Юкаменский район - 2

Камбарка - 2

Каракулинский район - 7

Киясовский район - 1.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Семья в Удмуртии спаслась из пожара благодаря извещателю
Жителя Удмуртии осудили за разбойное нападение из-за кредитной задолженности
Приемочная комиссия приняла работы на переулке Студенческий в Ижевске
Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 21 июля 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
За полгода в Ижевске задержано почти 1100 пьяных водителей
Спасатели Удмуртии помогли жителям избавиться от осиного гнезда
Тело 19-летнего молодого человека было обнаружено в Ленинском районе Ижевска
Ижевчане выбрали место установки стелы «Город трудовой доблести»
На стройке в частном доме погиб 29-летний житель Удмуртии
Новые светофоры появятся на улицах Ижевска
Нового начальника управления благоустройства администрации назначили в Ижевске
Статистика по коронавирусу в Удмуртии на 21 июля: 31 случай заражения и два летальных случая
Датабанк присоединился к Системе быстрых платежей