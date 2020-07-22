Два детских сада откроют в Ижевске в 2021 году

Фото: Анастасия Захарова

В Ижевске заканчивается строительство двух детских садов: на улице Берша и в районе Сельхозвыставки. Оба объекта собираются сдать уже этой осенью, а в следующем году сюда придут первые малыши. Как идет стройка и как сейчас выглядят здания - в нашем материале.

Садик в ярких красках

В детском саду на улице Берша кипит ремонт: работает техника, ездят грузовики. Внутри еще нет дверей, лежат инструменты и материалы. Но уже в сентября объект планируют сдать, а в 2021 году сюда придут первые дети.

Фото: Анастасия Захарова

- Мы подготовили изумительный дизайн-проект. Хотим удивить детей красками. Стены, игрушки, переходы лестничных маршей будут яркими, мы используем множество цветов. Идея в том, что каждый уголок садика должен развивать ребенка. На стенах в свободном доступе будут логические игры, панно, мозаики, графические доски, - рассказывает руководитель будущего детского сада Наталья Бушмелева.

Подрядчик уже смонтировал перекрытия чердака, завершил кладку стен третьего этажа и установку окон, смонтировал лестничные марши, сети канализации, проложил электрокабели и сделал «черновую» отделку внутри. Сейчас устраивают полы, входные группы, прокладывают сети связи и видеонаблюдения, водоснабжения и канализации, наружные сети теплоснабжения.

Фото: Анастасия Захарова

- Подрядчик уверяет, что работы идут в графике. Сейчас на объекте больше рабочих, поэтому должны успеть сдать в срок. Если не достроят к сентябрю, подрядчику придется выплачивать огромные штрафы, - рассказал глава города Олег Бекмеметьев.

- Нам остается сделать благоустройство, отделку и поставить малые архитектурные формы. Коммуникации уже выложили. Погода немного мешает: приходится дольше мыть колеса у машин перед выездом, оставаться по вечерам и выходным. Но у нас нет выбора - объект надо сдать в сентябре. Внутри будет очень интересный дизайн, - говорит прораб объекта Вячеслав Вахрушев.

Садик для особенных детей

Фото: Анастасия Захарова

Срок сдачи детского сада в районе Сельхозвыставки - октябрь 2020 года.

- Этот детский сад будет соответствовать современным требованиям: здесь современная система пожаротушения и дымоудаления. Созданы замечательные условия для детей с ограниченными возможностями здоровья: лифты, туалеты, пандусы. Отапливаться садик будет от своей газовой котельной. Поэтому мы можем регулировать температуру в группах вне зависимости от отопительного сезона, - говорит заведующая детским садом Светлана Архипова.

Подрядчик уже возвел каркас здания, смонтировал кровлю, сети водоснабжения и водоотведения, построил теплотрассу. Внутри установили инженерные сети, вентиляцию, окна, двери. Садик подключили к газу, а внутри сделали навесы. Сейчас осталось только благоустроить территорию, сделать ограждения, сети связи, освещение и пожарную сигнализацию.

Фото: Анастасия Захарова

Строительство садика финансируют из трех источников: федерального, регионального и средств инвестора. В 2019 году на строительство направили 76 млн рублей, в 2020 - 36 млн рублей.

Где еще построят детские сады?

Садик на Берша рассчитан на 220 мест, а на Сельхозвыставке - на 116. Но в очереди на получение долгожданной путевки 6 000 родителей.

- По национальным проектам «Жилье и городская среда» и «Демография» нам предстоит еще много построить. Еще мы реализуем проект по частным детским садам, сейчас идет проработка двух проектов. Это тоже будет небольшое подспорье. Нам нужно порядка 30 садиков. В прошлом году сдали учреждение на улице Баранова, в этом - еще два достраиваем. В следующем году начнем строить садики в поселке Машиностроителей и на улице Ворошилова, - рассказал глава города Олег Бекмеметьев.

Он добавил, что застройщики обязаны предусматривать социальную инфраструктуру: дороги, скверы, больницы, школы и детские сады. Он не будет обязан сам их возводить, но в проекте они должны быть заложены.