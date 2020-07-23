Вода лилась из продухов дома: глава Ижевска осмотрел, как город пережил ливни

В Ижевске накануне, 22 июля прошел сильный ливень. Горожане жаловались на подтопленные улицы и поваленные деревья, а на нескольких участках дорог не ходил электротранспорт. 23 июля глава города Олег Бекмеметьев выехал на две проблемные точки, чтобы оценить масштаб последствий.

Самая затапливаемая точка Ижевска

На перекрестке Карла Маркса и Чугуевского всегда скапливаются глубокие лужи в период ливнейФото: Анастасия Захарова

В первую очередь глава города отправился на перекресток ул. Карла Маркса и ул. Чугуевского. После каждого сильного ливня здесь появляется глубокая лужа, из-за которой автомобилисты не могут проехать. Одна из проблем в том, что водоприемный колодец находится выше затопляемого участка.

- Есть решение проблемы: от самой нижней точки проложить лотки. Вода будет собираться по ним и уходить. Под дорогой мы проложим трубу диаметром 1000 мм. По ней вода будет уходить в отстойники, - рассказал Олег Бекмеметьев.

Проект уже подготовили. Стоимость работ - около 15-20 млн рублей. Сейчас проектно-сметная документация проходит госэкспертизу, параллельно город будет изыскивать средства на ремонт. Есть вероятность, что проблему будут решать уже в этом году.

Всего на ремонт ливневок в Ижевске нужно 9 млрд рублей. В прошлом году власти уже вложили 10 млн рублей в ремонт и реконструкцию восьми самых критичных участков. Однако пока этого недостаточно. В этом году средства направлены только на содержание ливневок.

Колодец для воды находится выше самой низкой точкиФото: Анастасия Захарова

Затопило первые этажи

Вода поднялась на такой уровне в доме №29 по улице НовостроительнойФото: Анастасия Захарова

Воду из подвала откачивают насосомФото: Анастасия Захарова

Стены в подъезде до сих пор остаются сырымиФото: Анастасия Захарова

Из-за ливня сильно пострадал жилой дом по адресу Новостроительной, 29. Вода наполовину заполнила подвал, а стены в подъезде до сих пор остаются сырыми.

- Вода лилась даже из продухов. На первых этажах вздулись полы. И такое происходит после каждого сильного ливня, - говорят жители дома.

Вода доходила до уровня скамейкиФото: Анастасия Захарова

Дом находится в низине, поэтому вся вода поступает к нему. Рядом есть труба для вывода воды, но она не справляется с объемом осадков.

- Решать проблему нужно сегодня здесь и сейчас. Поэтому главе Ленинского района дано указание - искать технические средства для откачки воды. Это невозможная ситуация. Под дорогой нужно будет сделать прокол. Вдоль соседнего дома проложить трубу и замкнуть к магистральной канализации. Стоимость проекта - 2,6 млн рублей. Если мы найдем средства и проведем экспертизу проекта, его можно будет реализовать уже в этом году, - рассказал Олег Бекмеметьев.

Глава Ижевска Олег Бекмеметьев на радио "КП-Ижевск".Вопросы можно задать по тел. 94-50-94 или написать в Viber (номер 8-912-007-08-06) или в комментариях к этому посту

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