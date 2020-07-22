На двух участках в Ижевске остановлено движение трамваев и троллейбусов из-за скопления воды
В Ижевске на нескольких участках остановлено движение трамваев и троллейбусов из-за скопления воды. Об этом сообщает пресс-служба ИжГЭТ.
- Движение троллейбусов приостановлено на улице Петрова, в районе перекрёстка с ул. Т. Барамзиной (в обе стороны), улица Баранова (в обе стороны). Движение трамваев - на перекрестке улиц Удмуртской и Кирова (в обе стороны), - говорится в сообщении.
Буквально полчаса назад, в 16:30 прошел сильный ливень и Ижевск вновь затопило, пользователи соцсетей делятся фото и видео, как город плавает.
Около 17:50 движение транспорта восстановили, однако для ввода выбывших из расписания трамваи и троллейбусы могут следовать по укороченным трассам маршрутов. По данным сервиса Яндекс пробки в городе 9 баллов.
Фото: Алексей Розанов
Фото: Сергей Пасынков
Фото: Сергей Сатановский
Кстати, синоптики прогнозируют ливни и грозу в ночь на 23 июля (подробнее).
Потоп в Ижевске после сильного ливня.Видео: Ирина Фонарёва
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ИСТОЧНИК KP.RU
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