2020-07-22T18:13:42+03:00
Общество

На двух участках в Ижевске остановлено движение трамваев и троллейбусов из-за скопления воды

В городе вновь прошел ливень
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Анатолий ШурминФото: Анатолий Шурмин
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В Ижевске на нескольких участках остановлено движение трамваев и троллейбусов из-за скопления воды. Об этом сообщает пресс-служба ИжГЭТ.

- Движение троллейбусов приостановлено на улице Петрова, в районе перекрёстка с ул. Т. Барамзиной (в обе стороны), улица Баранова (в обе стороны). Движение трамваев - на перекрестке улиц Удмуртской и Кирова (в обе стороны), - говорится в сообщении.

Буквально полчаса назад, в 16:30 прошел сильный ливень и Ижевск вновь затопило, пользователи соцсетей делятся фото и видео, как город плавает.

Около 17:50 движение транспорта восстановили, однако для ввода выбывших из расписания трамваи и троллейбусы могут следовать по укороченным трассам маршрутов. По данным сервиса Яндекс пробки в городе 9 баллов.

Фото: Алексей Розанов

Фото: Алексей Розанов

Фото: Сергей Пасынков

Фото: Сергей Пасынков

Фото: Сергей Сатановский

Фото: Сергей Сатановский

Кстати, синоптики прогнозируют ливни и грозу в ночь на 23 июля (подробнее).

Потоп в Ижевске после сильного ливня.Видео: Ирина Фонарёва

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ИСТОЧНИК KP.RU

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