И грянул гром: почему на Ижевск обрушились грозы и как долго они продлятся?

Вот уже две недели в Ижевске практически каждую ночь бушуют грозы. С чем это связано и к каким последствиям привело?

УПАВШИЕ ДЕРЕВЬЯ И ПОТОПЫ

Жертвами стихии стали десятки деревьев, упавших на улицах Клубной, К. Маркса, Кирова, Ворошилова, пер. Северном и в других районах города. Так, 17 июля такое дерево заблокировало вход в детский садик на улице 30 лет Победы. А 20 июля придавило машину на Репина. Водитель в этот момент был внутри, вызволять его пришлось поисково-спасательной службе.

Фото: /vk.com/olegbekmemetev

В районе Металлургов затопило гаражи. Фото: инстаграм поисково-спасательной службы Ижевска

Фото: инстаграм поисково-спасательной службы Ижевска

Не обошлось и без затопленных улиц – по улице Спортивной, Орджоникидзе, Ильфата Закирова, 40 лет Победы, Берша, Союзной разлились настоящие реки. Залило и улицы Чугуевского, Карла Маркса, Кирова и Холмогорова – ливневки не справились с обильными осадками. А на остановке «Электротехника в быту» залило подземный пешеходный переход.

- При расчистке было установлено, в что в ливневке были жирные массы, так как рядом установлен ларек с шаурмой, - рассказала начальник информационно-аналитического управления администрации Ижевска Анна Сережникова.

Подземный переход на остановке "Электротехника в быту" затопило Фото: Алексей Кудрин

Но бушует стихия и за пределами города. Так, по сообщению пресс-службы МЧС по Удмуртии, в Балезинском, Дебесском, Завьяловском, Игринском, Кезском, Малопургинском, Можгинском, Увинском и Шарканском районах снесло профилированные листы с крыш. Перед стихией не устояла даже достопримечательность Удмуртии - «чертово» дерево в Игринском районе.

Отметим, древние удмурты считали эту сосну священной. Возле дерева совершали ритуалы, помогающие от болезней, там же давали подношения лесным духам, просили сосну исполнить их желания.

Фото: Станислав Порецкий

ПОЧЕМУ ИДУТ ГРОЗЫ?

По словам синоптиков Удмуртского гидрометцентра, в регионе проходят фронтальные грозы. Они связаны с холодными атмосферными фронтами, в которых теплый воздух вытесняется наверх продвигающимся вперед клином холодного воздуха.

Однако ли станет меньше гроз сейчас, когда температура воздуха стала ниже? Совсем не обязательно.

- Грозы чаще наблюдаются в теплую и жаркую погоду, в холодные дни конвективные движения практически не образуются. Но за этот сезон была отмечена гроза и при максимальной температуре воздуха 12,5 градуса, - отмечают в пресс-службе Удмуртского гидрометцентра.

Тем временем, по данным Яндеск.Погоды, следующая неделя будет солнечной и теплой – воздух прогреется до +24...25 градусов днем, +14...18 ночью. Правда, без дождей в конце месяца все же не обойдется.

ИНОЕ МНЕНИЕ: ЧЕМ МОГУТ БЫТЬ ВЫЗВАНЫ ГРОЗЫ?

От ливней может быть и польза, считает финалист 14-й Международной битвы экстрасенсов Ирина Богданова. По ее словам, обильные дожди помогают смыть энергетику 2020 года.

– 2020 год знаковый для каждого из нас. Год трансформационный. Чтобы нам было легче, выпадают осадки, – говорит ведунья.