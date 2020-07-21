2020-07-21T06:26:06+03:00
Общество

Ураган уничтожил священное столетнее Чертово дерево в Удмуртии

Это произошло в ночь с 16 на 17 июля
Инга Коган
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Фото: Станислав ПорецкийФото: Станислав Порецкий
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В ночь с 16 на 17 июля в Игринском районе Удмуртии ураган уничтожил священное столетнее Чертово дерево. Об этом сообщила Администрация района.

- Даже молодые деревья не смогли спасти от сильного ветра один из объектов природы, вошедший в топ-100 достопримечательностей республики конкурса «ДаУР». Очень жаль. Болезни, боль сердечная подточили красавицу сосну, превратили ее в Чертово дерево. А сильный ветер завершил начатое, - говорится в сообщении.

Фото: Станислав Порецкий

Фото: Станислав Порецкий

Отметим, древние удмурты считали эту сосну священной. Возле дерева совершали ритуалы, помогающие от болезней, там же давали подношения лесным духам, просили сосну исполнить их желания.

Но остаются поверья, что дерево мрачное. Что там часто происходят ДТП. И не мудрено - раньше там проходил Сибирский тракт - место сосредоточения людских страданий. Возможно поэтому, увидев множество слез, дерево засохло.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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