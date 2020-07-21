Ураган уничтожил священное столетнее Чертово дерево в Удмуртии

21 Июль 2020 2020-07-21T06:26:06+03:00

Это произошло в ночь с 16 на 17 июля

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В ночь с 16 на 17 июля в Игринском районе Удмуртии ураган уничтожил священное столетнее Чертово дерево. Об этом сообщила Администрация района.

- Даже молодые деревья не смогли спасти от сильного ветра один из объектов природы, вошедший в топ-100 достопримечательностей республики конкурса «ДаУР». Очень жаль. Болезни, боль сердечная подточили красавицу сосну, превратили ее в Чертово дерево. А сильный ветер завершил начатое, - говорится в сообщении.

Фото: Станислав Порецкий

Отметим, древние удмурты считали эту сосну священной. Возле дерева совершали ритуалы, помогающие от болезней, там же давали подношения лесным духам, просили сосну исполнить их желания.

Но остаются поверья, что дерево мрачное. Что там часто происходят ДТП. И не мудрено - раньше там проходил Сибирский тракт - место сосредоточения людских страданий. Возможно поэтому, увидев множество слез, дерево засохло.

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ИСТОЧНИК KP.RU