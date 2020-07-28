Глава Ижевска Олег Бекмеметьев обсудил с жителями перспективы благоустройства Малиновой горы и Машиностроителя

Каждую субботу глава Ижевска Олег Бекмеметьев гуляет по районам города, чтобы выявить проблемы благоустройства. 25 июля он вместе с главой Ленинского района Рамилем Гайнуллиным, активными жителями и депутатами отправился на Малиновую гору и в поселок Машиностроителей. Маршрут проекта #Пешком по Ижевску был составлен по обращениям жителей. Как живет эти микрорайоны и как будут решать проблемы - в материале «Комсомолки».

Наливайка и агитплощадка

7:00. Участники обхода собираются около одного из домов на улице 1-й Тверской. Здесь главная головная боль жителей - «наливайка».

- На это заведение очень много нареканий от местных жителей. Здесь постоянно тусовка собирается, постоянно здесь пьют закусывают. А здесь гуляют дети, - рассказывают Олегу Бекмеметьеву депутаты.

С 1 августа «наливайки» должны закрыться по новому республиканскому закону, который ограничивает площадь для таких заведений. Но проблема на Малиновой горе в том, что площадь бара - 55 кв. м. То есть по новому закону его закрыть не получится.

Глава Ижевска резюмировал, что нужно поднять документы и решить, что делать с «наливайкой».

Следующей точкой стала агитплощадка, около сцены спали два пьяных человека. Эту территорию планировали отремонтировать в рамках инициативного бюджетирования, но жители на это не пошли.

- Давайте попробуем еще раз сделать агитплощадку через инициативное бюджетирование. Обязательно нужно продумать вопрос с видеокамерами и освещением, чтобы тут собиралась культурная аудитория, необходимо понять, востребована ли она будет среди местных жителей для использования по прямому назначению - прокомментировал глава города.

Отремонтировать агитплощадку по инициативному бюджетированию в прошлом году не удалосьФото: Анастасия Захарова

Дальше путь лежал через детский сад №167. Здесь еще в прошлом году обсуждали установку фонарей: объект должен был войти в первый этап реализации концессионного соглашения по освещению.

- Я понимаю, что мы отказались от концессии по освещению. Но в этом году «Горсвет» установил 300 новых светоточек. Здесь нужно всего 12. Глава района, работайте, - прокомментировал Олег Бекмеметьев.

Обустройство уличного освещения на этом участке запланировано на 2021 год в рамках проекта «Безопасный детский сад».

У детского сада №167 необходимо установить 12 точек освещенияФото: Анастасия Захарова

Пешеходные переходы и двор

Еще одна проблемная точка микрорайона - Шабердинский тракт. Здесь есть два места, где необходимо обустройство пешеходных переходов: около дома №55 по улице Тверской и у школы №60.

- Город обязали обустроить пешеходный переход или бордюр. Приезжала межведомственная комиссия. Все решения по переходу на уровне города есть. Здесь теперь замечательная дорога, которую отремонтировали по национальному проекту, но люди перебегают в неположенном месте, - рассказала директор школы №60 Людмила Кунаева.

На Шабердинском тракте есть несколько точек, где люди переходят дорогу в неположенном месте.Фото: Анастасия Захарова

Второе место у школы №60. Также здесь необходим ремонт тротуара.

- Схему организации пешеходных переходов нужно согласовать с ГИБДД, Поручаю обустроить переход к 1 сентября, когда начнется учебный год. - отметил глава Ижевска.

Тротуар, ведущий к школе, требует оперативного ремонта.Фото: Анастасия Захарова

Следующая точка - двор на улице Тверской, 46-48. Здесь жители мечтают сделать детскую площадку, а в идеале еще и парковку.

- Двор можно на зоны разделить. Для самых маленьких у нас уже есть уголок. Можно сделать пространство для детей постарше и парковку. Но самое главное - детская площадка. Хотя у нас дома живет много бабушек, и они не хотят подобные места. Боятся, что будет шумно, - говорит старшая одного из домов Татьяна.

Олег Бекмеметьев поручил Главе Ленинского района Рамилю Гайнуллину помочь жителям в подготовке заявки на конкурс проектов по инициативному бюджетированию. Глава города напомнил, что в этом году в городе реализуются 28 проектов по этой программе, каждый из них получил поддержку республиканского бюджета в 1 млн рублей.

Олег Бекмеметьев отметил, что двор может стать очень красивымФото: Анастасия Захарова

Олег Бекмеметьев отметил, что двор может стать очень красивымФото: Анастасия Захарова

Потенциальный сквер

Во время прогулки глава Ижевска обнаружил уютный пруд за улицей Джамбула. По его словам, здесь можно благоустроить красивый сквер. Олег Бекмеметьев отметил, что нужно будет разработать проект благоустройства этого места вместе с Центром территориального развития.

Фото: Анастасия Захарова

Фото: Анастасия Захарова

Машиностроитель

Дальше глава города решил заглянуть в район Машиностроителя. Жители дома №58 жалуются на состояние двора и контейнерные площадки.

Сейчас контейнерные площадки во дворе дома №58 перенесли во дворФото: Анастасия Захарова

- Несколько лет назад нам переставили площадку для мусора во двор. Но дорога совершенно не приспособлена для большегрузов. Ее уже отсыпали щебенкой, но материал утонул в грязи, - рассказывает старшая по дому.

Также управляющая компания не убрала после гроз и дождей поваленные деревья. Говорят, что территория принадлежит городу. А двор сейчас неблагоустроенный, потому что уже все лето здесь проходят раскопки коммунальных служб.

- Нужно проверить, правомерно ли перенесли контейнерную площадку. А заезд нужно перемежевать, чтобы он перешел в собственность города, - прокомментировал Олег Бекмеметьев.

Дорогу будут передавать в собственность городаФото: Анастасия Захарова

После двора глава города заглянул на улицу Новую. Здесь находится школа №51. К ней нет подхода. Глава Ижевска поручил включить тротуар в список ремонт по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» или по региональной пятилетней программе ремонта тротуаров. “Тротуар необходимо ремонтировать в следующем году”. - подчеркнул мэр города.