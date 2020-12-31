В Новый год может случиться что угодно: отключение электричества, травма или пожар. Надеемся, что ваш Новый год пройдет спокойно, и этот справочник вам не понадобится. Но на всякий случай мы все равно собрали для вас телефоны экстренных служб, полезные адреса, график работы магазинов, аптек и банков и список дежурных больниц.БОЛЬНИЦЫРанее мы писали о том, как больницы Ижевска будут работать в новогодние праздники. Все адреса и номера телефонов вы можете найти в нашем материале.ЭКСТРЕННЫЕ СЛУЖБЫПожарные — 01 (с мобильного 101)Полиция — 02 (с мобильного 102)Попали в ДТП — 415-700, 415-70Произошло любое ЧП — 112Единая диспетчерская служба Ижевска для реагирования в чрезвычайных ситуациях — 572-512Поисково-спасательная служба Ижевска — 655-312КОММУНАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫГаз — 04 (104)Контакт-центр «МРСК Центра и Приволжья» (электричество) — 8(800)2200220Городская диспетчерская служба по вопросам ЖКХ — 072 (с мобильного — 998-072)Диспетчерская УКСа — 903-579 (в будни с 8:00 до 17:00)Диспетчерская «Ижводоканала» — 950-500Горячая линия Регоператора по вывозу ТКО — 8(800)2348986АПТЕКИВ Ижевске будет работать круглосуточная аптека «Мегапресс» по адресу Карла Маркса, 395Б. Остальные филиалы (Удмуртская, 255; Пушкинская, 185; 7-я Подлесная, 34) работают по следующему расписанию:31 декабря — с 8:00 до 20:001 января — с 12:00 до 20:002 — 10 января — с 9:00 до 20:00.В сети аптек «Планета здоровья» тоже есть ряд точек, которые обслуживают клиентов круглосуточно:Сеть аптек «Фармленд» 31 декабря работает до 20:00. 1 января точки открываются в 12:00. В остальные праздничные дни аптеки работают по обычному расписанию.ВЕТЛЕЧЕБНИЦЫЦентральная ветлечебницаАдрес: Воткинское шоссе, 29Телефон: 45-85-821, 2, 3, 4, 5, 6 10 января — выходной день7, 8, 9 января — рабочие дни с 9:00 до 17:00Первомайская ветеринарная лечебницаАдрес: ул. Красноармейская, 103аТелефон: 78-68-361, 2, 7, 8 января — выходные3, 4, 5, 6, 9, 10 — рабочие дни с 9:00 до 17:00Ленинская ветеринарная лечебницаАдрес: ул. Баранова, 90Телефон: 71-05-261, 2, 3, 4, 5 января — выходные6, 7, 8, 9, 10 — рабочие дни с 9:00 до 17:00Устиновская ветеринарная лечебницаАдрес: ул. Молодежная, 22Телефон: 36-63-771, 6, 7, 8, 9 января — выходные2, 3, 4, 5, 10 января — рабочие дни с 9:00 до 17:00Также в Новогодние праздники будут работать частные клиники.Клиника «Ветсервис», филиал на ул. 30 лет Победы, 42а будет работать круглосуточно, в том числе в новогоднюю ночь.Филиалы на ул. Ломоносова, 2 и ул. Ворошилова, 55/4 не будут принимать животных только 1 января. 31 декабря ветлечебницы будут функционируют с 9:00 до 18:00, а со 2 января по 10 января с 10:00 до 18:00.Ветеринарная клиника «Бим» не работает 1 января. Со 2 января по 10 января привести питомцев к врачу можно будет с 9:00 до 21:00. Уточнить информацию можно по телефону 790-327. Клиника находится по адресу ул. Авангардная, 11.ГИБДДОтдел ГИБДД УМВД России по городу Ижевску в праздники будет работать следующим образом:31 декабря услуга по выдаче свидетельства о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов осуществляется с 09:30 до 15:00 по адресу Воткинское шоссе, 9.С 1 по 10 января прием не осуществляется.6 января с 10:00 до 15:00 осуществляется прием заявлений на получение разрешения, выдача свидетельств о соответствии конструкции транспортного средства требованиям безопасности по адресу ул. Ворошилова, 23.ТРАНСПОРТ31 декабря трамваи и троллейбусы будут работать по расписанию субботы, а 1 января — воскресенья. При этом в первой половине дня интервалы будут увеличены. Троллейбусы № 4, № 6, № 14 и трамвай № 7 выйдут из депо после 10:30.Со 2 января электротранспорт ходит по расписанию воскресенья. Но у троллейбусов №4 и №6 особый график: уехать на четвертом можно будет с 10:12 до 19:20, на шестом — с 10:50 до 21:19.Автобусы 31 декабря, 4, 5 и 6 января работают по расписанию субботнего дня с небольшими изменениями. В первой половине дня будут увеличены интервалы.2, 3, и 7 — 10 января автобусы действует график воскресенья.Пригородные маршруты 31 декабря перевозят пассажиров по расписанию буднего дня. Исключение — автобус №356. Со 2 по 10 января действует особое расписание.Уточнить график городских автобусов можно здесь, расписание пригородных маршрутов здесь, трамваев здесь, а троллейбусов — здесь.ПОЧТАГрафик работы почты в праздники изменится. 31 декабря почтовые отделения закроются на час раньше.1, 2 и 7 января — выходные. Почтовые отправления и периодические печатные издания в эти дни доставлять не будут.3, 4, 5, 6, 8, 9 и 10 января почтовые отделения работают по обычному графику.Расписание отделений можно уточнить на сайте pochta.ru.ЗАГСС 31 декабря по 10 января — праздничные дни. Прием граждан в управлении ЗАГС, Устиновском и Ленинском ЗАГС в эти дни не осуществляется.Участок регистрации смерти не работает 31 декабря. 30 декабря и 1 — 10 января он функционирует с 8:30 до 17:30 с перерывом на обед с 12:00 до 12:48.Адрес участка регистрации смерти — ул. Пастухова, 86. Задать вопросы можно будет по телефону 41-42-25.БАНКИУ «Сбербанка» в новогодние праздники работают только несколько отделений в Ижевске и других городах республики. Они принимают клиентов только 5 января с 10:00 до 14:00. Это касается отделений по адресам:В других городах Удмуртии расписание немного отличается. Узнать режим работы конкретного отделения можно на сайте сбербанка.Отделения «Промсвязьбанка» 31 декабря работают до 15:00. В праздники отделения закрыты. С 11 января отделения возвращаются в обычный режим работы: с 9:00 до 19:00 обслуживаются физические лица, с 9:00 до 18:00 юридические лица.«Быстробанк» 31 декабря функционирует в обычном режиме. 1, 2, 3 января отделения закрыты. 4, 5, 6 января банк работает в обычном режиме, с 9:00 до 16:30. 7 января банк снова не работает. 8 и 9 января отделения снова функционируют в обычном режиме. 10 января работают только два офиса: на Пушкинской, 268 и на ул. Ленина, 138 (ТЦ «Кит»). Они будут принимать клиентов с 10:00 до 15:00.у «Газпромбанка» будет работать только одно отделение по адресу ул. Пушкинская, 116. Прийти туда можно будет только в один день — 5 января. Он будет работать с 10:00 до 17:00 без обеда.ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫТРК «Петровский»31 декабря отделы работают с 10:00 до 20:00. Купить продукты к праздничному столу в «Гастрономе» можно с 9:00 до 22:00. Сходить в кино можно с 9:00 до 20:30,в боулинг — с 10:00 до 18:00, в «Игромакс» — с 10:00 до 20:00, в «КИДО» — с 10:00 до 18:00. Поесть на фуд-корте можно с 10:00 до 20:00.1 января отделы и «Кидо» в торговом центре не работают. «Гастроном» работает с 11:00 до 22:00, кинотеатр с 10:00 до 23:00, боулинг с 12:00 до 01:00, «Игромакс» с 11:00 до 22:00, фуд-корт с 12:00 до 22:00.Со 2 января ТРК «Петровский» работает в обычном режиме.ТЦ «Кит»31 декабря отделы в ТЦ «Кит» работают с 10:00 до 19:00. Купить продукты в «Магните» можно будет с 9:00 до 22:00. KFC (КейЭфСи) работает для гостей с 9:00 до 20:00, а салон красоты Candy&Dandy («Кэнди анд Дэнди») до 19:00.1 января отделы не работают. «Магнит» функционирует с 10:00 до 20:00, KFC — с 12:00 для гостей. Салон красоты Candy&Dandy не работает.Со 2 января торговый центр работает в обычном режиме, кроме салона красоты Candy&Dandy. Он начнет работать с 3 января.ТРЦ «Сигма»31 декабря отделы работают с 10:00 до 19:00. Закупиться в «Перекрестке» можно будет с 9:00 до 21:00, а пообедать в кулинарии «Счастье есть» — с 10:00 до 20:00. Посмотреть кино в «Империи грез» можно будет с 10:00 до 21:00, поесть в «Пинте» с 12:00 до 19:00. «Дочки-сыночки» работают с 10:00 до 19:00.1 января отделы и парикмахерская «Прядки в порядке» в торговом центре не работают. «Перекресток» будет работать с 13:00 до 23:00, кулинария и кинотеатр с 10:00, «Пинта» с 11:00- до 01:00, «Дочки-сыночки» с 12:00 до 21:00, корпорация «Центр» с 12:00 до 19:00.Со 2 января отделы начнут функционировать в обычном режиме. «Пинта» откроется в 12:00 и будет ждать гостей до 01:00. «Прядки в порядке» работать не будут.С 3 января в обычном режиме начнет работать парикмахерская. С 10 января «Пинта» начнет работать с 12:00 до 00:00.Всю информацию о режиме работы уточняйте по указанным телефонам.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:- Какие правила соблюдать жителям Удмуртии в праздники, чтобы избежать штрафов?- Волшебные часы и сундуки с детскими письмами: как живет Тол Бабай в Удмуртии?- 6-минутный салют состоится в Ижевске в новогоднюю ночь