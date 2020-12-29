В новогоднюю ночь в Ижевске запустят 300 залпов фейерверка с акватории пруда. Праздничный салют продлится 6 минут и будет достигать высоты 250 метров, сообщает пресс-служба правительства УдмуртииКроме того, праздничное настроение для горожан будет создавать новогодняя иллюминация и музыка на Центральной площади. А дети смогут поиграть в ледовом городке.Напоминаем, в связи со сложной эпидемиологической ситуацией из-за коронавируса власти решили, что в Ижевске не будет проводится масштабных мероприятий, как в новогоднюю ночь, так и в следующие за ней праздники.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Дополнительные меры безопасности примут в Удмуртии в праздничные дниВеники из Удмуртии экспортируются в 8 стран мира