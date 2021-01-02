Год назад в мире началась пандемия коронавируса. Закончится ли она в 2021 году и каким он будет для здоровья ижевчан, рассказала Президент Школы Универсальной Астрологии, Сандра Антониа Салинес.По словам астролога, карантин как таковой закончится, однако некоторые ограничительные меры останутся. Они будут мешать бизнесу развиваться так, как раньше, и это может перерасти в политический и экономический конфликт, который подтолкнет к ускоренному выходу из данной ситуации.- Общее состояние здоровья нации будет не таким, как прежде, поэтому рекомендуется для его восстановления заниматься не только привычными способами, но и энергетическими техниками, делать упражнения, которые укрепляют энергетику такие, как цигун, йога, стоит подумать об альтернативном взгляде на жизнь через обучение оккультным наукам таким, как астрология, нумерология, Таро и т.д. Все это позволит обрести внутреннее равновесие и гармонию, - отмечает астрололог.ОвенЭтому знаку придется всю свою энергию, всю силу посвятить семье, вопросам дома, улучшению условий проживания. Не обойдется и без приключений – пылкие Овны устанут от повседневности и будут стремиться разнообразить жизнь. При этом у них могут появиться страстные интимные отношения, которые они запомнят навсегда.ТелецГод предстоит непростой – трудности будут сопровождать в течение всего года. Возможны проблемы со здоровьем, которые замедлят их. Для решения поставленных задач придется много и упорно трудиться.БлизнецыГод будет интересным, наполненным событиями. У Близнецов появятся новые контакты и знакомства, возможны перемены в личных отношениях – например, создание новых отношений и их официальное оформление.РакДля представителей этого знака зодиака год будет непростым. Возможны трудности со здоровьем, проблемы в финансах. При этом Раки будут готовы к новым отношениям и рады будут впустить в свою жизнь потенциального партнера. Главное – побороть нерешительность или найти поддержку со стороны.ЛевЛьвам в этом году, как воздух необходима публичность, активная социальная жизнь, участие в общественных мероприятиях. Львы будут блистать с представителями разных сфер, и с помощью их неиссякаемой искрометной энергетики можно будет сдвинуть с мертвой точки любой процесс.ДеваВ этом году Девы будут заняты решением глобальных вопросов, что позволит им выйти из кризиса или затруднительного положения. При этом важным остается соблюдение протокола и правил, принятых в любом деле.ВесыВ наступившем году именно представители этого знака будут задавать главную цель общества и продвигать ее. При этом Весы будут стремиться к независимости и свободе, получив которую, смогут действовать намного эффективнее. Правда, насладиться уединением не получится – их сердце могут завоевать новые чувства.СкорпионВ этом году Скорпионы будут в своей стихии и будут задавать тон, определенный ритм в общении с людьми, при контактах с официальными структурами. Именно их энергетика способна сопротивляться трудностям времени, способна продавливать ситуацию и повернуть ее в свою пользу. Скорпионовские методы и жизненные критерии помогут выбраться из кризисных ситуаций и выйти победителем в любой сфере.СтрелецГод будет на редкость удачным для Стрельцов. Звезды советуют им сосредоточиться на себе. Их будет сопровождать благополучие, получаться все задуманное. Стоит подумать о том, чтобы создать для себя базу на будущее, а не просто купаться в лучах вселенского благоденствия и счастьяКозерогВ этом году Козероги будут сосредоточены на материальной сфере. Для них будет главным обогащение, создание базы для будущего старта или укрепления имеющихся позиций, планирование средств на разные направления. Вспыльчивость Козерогам вообще не свойственна, а в этом году они будут просто непробиваемы из-за сложности ситуации. Поэтому лучше всего не мешать им, а наоборот, помогать найти выход из проблем.ВодолейДля этого знака зодиака год будет весьма нестабильным. Водолеи постоянно будут в дороге, в их жизни будут происходить перемены. Кроме того, они могут задуматься о создании семьи, потомстве. Звезды советуют «ковать железо пока горячо» - уже через год приоритеты могут поменяться.РыбыВ этом году звезды советуют рыбам погрузиться в своей мир, по возможности – уединиться и освободиться от обязательств. Например, отправиться в пансионат или на дачу, чтобы просто отдохнуть.Прогноз справедлив для типичных представителей знаков, живущих или длительно находящихся в г. Ижевск в 2021 году. При знакомстве с прогнозом, рекомендуется учитывать общую энергетику года для Ижевска, описанную выше, а также показания персонального гороскопа. Полная версия прогноза находится на сайте www.cosmocenter.ru