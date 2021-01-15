10 января в Киясовском районе Удмуртии столкнулись Hyundai Solaris и автомобиль «ГАЗ». В аварии пострадала 7-летняя девочка – ее отправили в реанимацию. В случившемся обвиняют отца ребенка – по данным ГИБДД, его «Хендай» выехал на встречку, где и произошло ДТП. Однако у мужчины есть своя версия событий.ПОЛОСУ НЕ ПОЧИСТИЛИНа Новый год Иван и Ксения Невоструевы отправили 10-летнего сына и 7-летнюю дочь к бабушке в село Подгорное Киясовского района. 10-го января Иван отправился за детьми. В восемь утра мужчина выехал из дома.— В Глазове снегопада не было. Ветрено, конечно, но без метели. Только на подъезде к Ижевску я понял, что погода плохая. Я тихонечко добрался до села, — рассказывает Иван.Мальчик не хотел возвращаться в Глазов – уговаривал отца не уезжать, говорил, что не хочет идти в школу. Теща предложила Ивану проводить его, но отказался. Отец с двумя детьми благополучно выехал из Подгорного.Дорога была спокойной – одну полосу вычистили до черного асфальта. Именно по ней и ехала семья. Другая полоса была заснеженной. Возможно, именно поэтому водитель злополучной «Газели» поехал по встречной полосе.Ехали спокойно – дети были пристегнуты, дочка – на бустере. И тут Иван увидел, что прямо навстречу, по его полосе, едет «Газель».— Она ехала прямо на меня и никуда не сворачивала. Я решил сдать немного направо, на обочину, но почувствовал, что она неплотная. Там был просто снег. Машина проваливалась, и меня выкинуло обратно на дорогу. До «Газели» оставалось три-пять метров, - вспоминает Иван. - На соседнем сиденье никого не было. Я решил сдать влево, чтобы подставить угол с пассажирским сиденьем. Произошло лобовое столкновение, и меня выкинуло на встречную полосу.ПОМОГАЛИ СВИДЕТЕЛИНа несколько секунд мужчина потерял сознание. Когда очнулся, увидел, что дочка лежит в крови, а у сына истерика, стекла машины разбиты. Иван (травматолог по профессии) не растерялся - осмотрел детей, понял, что у дочки – перелом черепа. Закрыл ей рану.К этому моменту к машине подошли водители и пассажиры других авто, ехавших по трассе – заметив аварию, они поспешили помочь пострадавшим. Они вызвали «скорую» и увели мальчика в другую машину — греться.Окружающие достали пледы из своих автомобилей, закрыв ими разбитые окна, чтоб пострадавшим было не холодно. Вскоре приехали все службы. Но Иван недолго оставался на месте происшествия: нужно было отвезти в больницу ребенка. Он успел лишь пройти проверку на алкогольное опьянение.Девочка, получившая черепно-мозговую травму, сутки провела в реанимации. Сейчас ребенок лежит в нейрохирургическом отделении. Сохраняется вялость и плохой аппетит.[2] По прогнозам отца, она проведет в больнице минимум месяц. Возможно, ей придется перейти на домашнее обучение. Сын при воспоминаниях о ДТП плачет. Мальчик наблюдается у психолога.ОБВИНЯЮТ В АВАРИИ ОТЦАК сожалению, у участников ДТП нет записей с видеорегистратора. Иван утверждает, что сотрудники ГИБДД обвиняют в происшествии его: мол, он выехал на встречную полосу. Но свидетели, которые ехали за Газелью, говорят, что авария случилась на полосе Ивана. Вот только очевидцев недостаточно.— Один свидетель ехал за «Газелью». И он видел, как в аналогичной ситуации оказалась «Нива»: ей пришлось объезжать «Газель», — рассказывает Иван.Дело будут рассматривать в Киясово. Семью ждут большие расходы на адвокатов. Нанимать защитника из Глазова невыгодно, потому что из северной столицы Удмуртии до Киясово 280 км. В Ижевске защитники просят 50 тысяч за услуги и по 4 тысячи за каждый выезд в Киясово.Иван за рулем уже с 2007 года. За все это время с ним случались только два происшествия: он сбил лису и однажды задел зеркало у соседней машины, когда только-только приобрел автомобиль. Других серьезных ДТП в его жизни не было.Невоструевы ищут свидетелей аварии, которые ехали за их машиной. Если вы стали свидетелем ДТП позвоните Ивану по телефону 89043125081.ОФИЦИАЛЬНОВ ДТП пострадала только дочка Ивана. Все остальные участники ДТП, в том числе водитель «Газели» чувствуют себя хорошо. В ДТП повредились обе машины.Сейчас будут определять виновника ДТП. После этого судмедэкспертиза определит, какой вред здоровью девочки причинен. Если вред здоровью средней степени тяжести, виновник ДТП понесет административную ответственность, если вред здоровью тяжелый — уголовную. В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях, за вред здоровью средней степени тяжести виновник ДТП может заплатить штраф от 10 до 25 тысяч рублей. Если вред здоровью нанесен тяжелый, виновника аварии могут приговорить к лишению свободы на срок до трех лет или исправительным работам на срок до двух лет и лишению права управления транспортным средством на срок до трех лет. Окончательное решение вынесет суд.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Реконструкцию Национальной библиотеки Удмуртии завершат в марте«Писала, что не может дышать и боится за малышку»: родственники умершей от коронавируса роженицы из Ижевска ищут правдуПострелять из лука, пройти по тропе батыров и увидеть 300-летнюю сосну: почему стоит побывать в Увинском районе Удмуртии