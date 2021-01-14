Министр культуры Удмуртии Владимир Соловьев вместе с депутатом Государственной Думы Федерального Собрания России Василенко Александром Борисовичем и директором Национальной библиотеки Удмуртской Республики Тенсиной Татьяной Владимировной побывали в здании Национальной библиотеки, где сейчас проходит ремонт. Об этом чиновник сообщил на своей странице в социальных сетях. Также Владимир Соловьев рассказал, что реконструкция здания завершится к марту 2021 года.На объекте осталось провести внутренние отделочные работы , а также осуществить монтаж и запустить в работу технологическое оборудование.- Открытие Национальной библиотеки станет настоящим и долгожданным событием для всех жителей республики! - написал министр культуры Удмуртии.Напомним, что из федерального бюджета на реконструкцию здания Национальной библиотеки Удмуртии было выделено 482 млн рублей. За освоением средств ведётся федеральный контроль. Ремонт идёт в соответствии с графиком и планом. Сейчас здание передано в ведение управления капитального строительства правительства Удмуртии.В обнуленном здании должны появится автоматическая система пылеудаления и климат-контроля, лифт для посетителей, два лифта для книг. Также установят пандусы для гостей с ограниченными возможностями здоровья.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Движение транспорта временно ограничат по улице С. Ковалевской в ИжевскеЕще 190 случаев коронавируса выявили за сутки в Ижевске