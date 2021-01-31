Погода в Ижевске на неделю: тепло и снежно

Почти всю неделю будет идти снег
Фото: Эдуард КАРИПОВ
Январь заканчивается, и завтра настанет последний месяц зимы. «Комсомолка» расскажет, какие сюрпризы подготовила погода на предстоящую рабочую неделю. По данным Росгидрометцентра, первая неделя февраля будет снежной и теплой. Далее с подробностями:
В понедельник, 1 февраля, температура воздуха составит -2 градуса. Ветер юго-западный, 7 м/с. Ожидается небольшой снег.
Во вторник, 2 февраля, будет идти снег. Столбик термометра опустится до -2. Ветер северо-западный, 2 м/с.
В среду, 3 февраля, пройдет снег. В этот день похолодает: столбик термометра остановится на отметке -6. Ветер южный, 2 м/с.
В четверг, 4 февраля, потеплеет до -1. Небо облачное, ветер южный, 3 м/с.
В пятницу, 5 февраля, будет снежно. Столбик термометра опустится до -4. Ветер южный, 2 м/с.
По предварительным данным, в выходные погода не изменится.
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