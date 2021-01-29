Росгвардию в Удмуртии возглавил Алексей Ежеев Фото: со страницы главы Удмуртии Александра Бречалова в «Твиттере»

Глава Удмуртии Александр Бречалов на своей странице в «Твиттере» объявил о том, что у Росгвардии по региону сменился начальник. Теперь ведомство возглавит Алексей Ежеев, который до этого руководил управлением в Чувашии.

- Утро началось со встречи с новым начальником Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Удмуртской Республике Алексеем Владимировичем Ежеевым, - пишет Александр Бречалов.

Напомним, ранее с 2016 года управлением Росгвардии нашей республики руководил Ильяс Ханнанов.

Также глава региона пожелал Алексею Ежееву отличной службы.

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