Обязательный режим: носить ли маски жителям Удмуртии?

Вся страна обсуждает масочный режим в Удмуртии Фото: Амир Закиров

9 февраля глава Удмуртии объявил, что с 12 февраля ношение маски в республике будет носить рекомендательный характер.

– Мы считаем, что ряд ограничений мы уже можем ослабить, - сказал Александр Бречалов. – Первое и самое главное: начиная с пятницы, 12 февраля, масочный режим будет носить рекомендательный характер. При этом я вас очень прошу и обращаюсь ко всем, кто не переболел: <…> все-таки использовать в общественных местах <…> маску. Это значительно снизит риск заболевания.

Таким образом, Удмуртия стала первым регионом России, который решил отказаться от обязательного масочного режима.

ЗА И ПРОТИВ

Власти региона считают решение обоснованным. Как пояснили в пресс-службе правительства Удмуртии 10 февраля, ключевую роль сыграло явное улучшение эпидемической ситуации в регионе. В целом, необязательный масочный режим одобрили и многие жители, уставшие от карантинных мер.

Тем не менее обсуждение инициативы Удмуртии быстро вышло на федеральный уровень, и эксперты в первый же день разошлись во мнениях.

Так, бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко публично высказался в поддержку решения удмуртских властей, о чем сообщило РИА «Новости». В том, что власти регионов России в рамках своих полномочий могут принимать решения относительно масочного режима, заверил и Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - об этом написало ТАСС.

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Однако в тот же день руководитель Роспотребнадзора России и действующий Главный государственный санитарный врач страны Анна Попова заявила в эфире телеканала «Россия 1» о том, что стабилизация ситуации с коронавирусом возможна только при неукоснительного соблюдения всех мер безопасности.

– Нужно носить маски. И это требование не отменяется и пока не будет отменено, – сказала она.

На другой день, 11 февраля, ТАСС опубликовало комментарий полномочного представителя правительства в Конституционном и Верховном судах России Михаила Барщевского. Он сообщил, что субъекты Российской Федерации не имеют полномочий отменять обязательный масочный режим, который был введен постановлением главного государственного санитарного врача по всей стране.

КТО ЖЕ ПРАВ?

12 февраля многие жители Удмуртии, смущенные обилием противоречивой информации, задались вопросом, обязательно ли им надевать маску? И что будет, если появиться в магазине или транспорте без нее?

Наш корреспондент обратился к Михаилу Борщевскому за дополнительным комментарием, однако эксперт ответили, что более подробной информации и каких-то рекомендаций дать не может. Он лишь предположил, что главе республики стоит связался с руководителем Роспоребнадзора России и согласовать выход из сложившейся ситуации.

Также мы обратились за пояснениями мы обратились в Роспотребнадзор Удмуртии. Специалисты уверенно подтвердили: гражданам необходимо соблюдать масочный режим при посещении общественных мест – ничего не изменилось. При нарушении масочного режима гражданам может грозить штраф от 15000 до 40000 рублей, предпринимателей могут привлечь к еще более серьезной ответственности. Таким образом, никаких официальных оснований для игнорирования масочного режима в Удмуртии на сегодняшний день нет.

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Отметим, что по состоянию на 9 февраля сотрудниками Управления Роспотребнадзора по Удмуртии и полицейскими с начала 2021 года в регионе проведено 472 рейда по проверке соблюдения масочного режима в общественных местах и транспорте. Составлено 4118 протоколов об административном правонарушении, материалы направлены в суд. Также временно приостановили деятельность трех магазинов и одной парикмахерской.

Что касается изменений, касающихся работы общепита и культурно-досуговых учреждений, то они задокументированы в Распоряжении главы региона от 10 февраля 2021 г о внесении изменения в действующее распоряжение от 18 марта 2020 г., которое появилось на официальном сайте правительства Удмуртии 11 февраля.

Как сообщают в правительстве региона, документ, регламентирующий замену обязательного масочного режима на рекомендательный находится на стадии подготовки и будет выпущен отдельно.

Также по данным Interfax-Russia, глава Удмуртии подтвердил введение рекомендательного масочного режима на встрече, посвященной Дню российской науки.

– С сегодняшнего дня у нас действует рекомендательный режим, но те, кто не имеют достаточного уровня титров антител – обязательно использование масок, – сказал он перед научным сообществом республики.

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