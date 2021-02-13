Прошлая неделя была очень холодной. Ижевчане замерзали и говорили, что температура воздуха «ощущается как -36». Непросто пришлось и городским службам: морозы сказались на работе транспорта, светофоров и сфере ЖКХ. Рассказываем, как город пережил непростую неделю.Помогли коллегам из «Ижводоканала»Два дня подряд происходили порывы в районе Машиностроителя. 9 февраля случилась авария около школы №51. А 10 февраля около школы милиции вышла на поверхность горячая вода. Она парила, поэтому работники УКСа сразу же отправились ремонтировать трубопроводы. Оказалось, что это порыв «Ижводоканала».— Сточные воды имеют такую температуру, при которой на морозе парят. Поэтому изначально у коммунальщиков и возникли предположения, что утечка – в теплосетях. Специалисты, как и положено, проверили эту информацию, сделав свою работу. По факту оказалось – помогли тем самым коллегам из «Ижводоканала» , — рассказали «Комсомолке» в пресс-службе регионального центра стратегических коммуникаций ПАО «Т Плюс» в Ижевске.На предприятии отмечают, что количество аварий снизилось на 1% по сравнению с прошлым годом. Благодаря концессии в 2020 в реконструкцию сетей вложили 500 млн рублей. Но старые трубы в городе еще есть. Например, в этом году были крупные аварии на теплосетях на ул. Ленина и ул. Союзной.Чаще всего внештатные ситуации случаются из-за перепадов температуры. Диспетчерам приходится менять параметры теплоносителя. Из-за этого трубопроводы то сжимаются, то расширяются. В итоге на старых коммуникациях происходят порывы.На «Ижводоканале» тоже отмечают, что морозы осложняют работу. Например, часто мешают сугробы, которые складируют на колодцах.— При низких температурах специалистам Водоканала выполнять аварийно-восстановительные работы, устранять последствия аварийных ситуаций значительно сложнее, чем летом. Часто приходится трудиться в темное время суток, в холоде, — рассказали на предприятии.Резкого роста обращений в морозы при этом нет. Аварии на сетях водоснабжения происходили 9 и 10 февраля в поселке Машиностроителей, 9 февраля на улице Азина, 10 февраля на улице Автозаводской.Отключались светофорыМорозы плохо сказались и на работе светофоров. В течение зимы было много жалоб на светофор на перекрестке ул. Кирова и ул. Удмуртской. Отключались и другие объекты.— С самого утра не работает светофор на перекрестке Коммунаров - К. Либкнехта. Рядом школа! Куда смотрят ГИБДД и ответственные организации!? — сообщал в группе «ИГГС» «ВКонтакте» Сергей.В пресс-службе Ижевска «Комсомолке» рассказали, что всего в городе 178 светофоров. За время морозов было зарегистрировано 24 случая поломки. Они случаются из-за перебоев в подаче электричества, а иногда из-за вандалов и ДТП.Не ходил транспортПеребои также наблюдались в работе общественного транспорта. Самым сложным временем стало утро 10 февраля. Сначала пассажиры трамвая не могли уехать на работу в районе магазина «Океан». Потом произошел сбой в работе троллейбусов на ул. Пушкинской. Затем перестали ходить трамваи и троллейбусы в сторону Металлурга.Получить комментарии пресс-службы «ИжГЭТ» на момент публикации материала «Комсомолке» не удалось.Катались по дорожкамНа прошлой неделе на дорогах города образовался гололед. В разных районах города было невозможно передвигаться без коньков.— Добрый вечер! Обратите, пожалуйста, внимание на обледенелые тротуары за домами номер 16 и 18 по улице Карла Либкнехта, — пишет Камиль в группе «ВКонтакте» «Благоустройство г. Ижевска».— Просьба посыпать тротуар по ул. Автономная, остановку Огнеупорная, и у магазина Магнит по Автономной. Тут только на коньках можно пройти! — сообщает Лейсан в группе «ВКонтакте» «Благоустройство г. Ижевска».— Тротуар вдоль дома 144, 144а по ул. 40 лет Победы один сплошной каток. Прошу принять меры, — рассказала Наталия в той же группе.Жалобы на гололед можно оставлять по номеру телефона 072 или в своей управляющей компании, если это территория дома.Какой будет погода?В субботу, 13 февраля резко потеплело: температура воздуха поднялась до ноля. Но по данным Росгидрометцентра, потепление будет недолгим. В воскресенье 14 февраля столбик термометра опустится до -6, в понедельник — до -14, а дальше нас ждет похолодание до -19.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:«Заказала за десятку»: ижевчанка наняла киллера, чтобы убить бывшего мужаОбязательный режим: носить ли маски жителям Удмуртии?Влюбленные из Ижевска встретились спустя 40 лет разлуки