Февраль для жителей Удмуртии выдался необычайно морозным. Столбик термометра опускался до отметки -30°С* и ниже. В сочетании с порывами ветра на улице ощущалось как -39°С*. Такие холода доставили множество неприятностей жителям региона - обморожения рук, разряженные аккумуляторы и замерзающие квартиры. О том, с какими проблемами столкнулись жители республики и чего ждать от погоды в ближайшее время, расскажет «Комсомолка».КОЛЬЦО СНИМАЛИ ПРИ ПОМОЩИ «БОЛГАРКИ»За минувшие дни спасателям дважды пришлось приходить на помощь медикам, чтобы снять кольца с обмороженных пальцев. Как сообщает на своей официальной странице в соцсети поисково-спасательная служба Ижевска, в одном из случаев вызов был из больницы, куда поступил мужчина с обморожением обеих кистей.- На одной руке было кольцо, которое из-за отека уже не снималось. Прибывшие спасатели при помощи слесарного инструмента перекусили кольцо и оставили пострадавшего в руках медицинских работников, - говорится в сообщении.Подобный же случай накануне произошел с женщиной, отморозившей пальцы.К сожалению, сильные холода стали причиной не только обморожений, но и гибели людей. Так, 11 февраля в Глазове были обнаружены тела 95-летней женщины и ее 69-летней дочери. В результате проверки выяснилось, что накануне случившегося погибшие отмечали день рождения 69-летней женщины. Они выпивали алкоголь и заснули в сенях, где утром их тела нашел родственник. Предположительно, они умерли от переохлаждения.ФЕВРАЛЬ ПОБИЛ РЕКОРДЫ ПО ЧИСЛУ ОБМОРОЖЕНИЙЗа несколько экстремально морозных дней февраля в Удмуртии за медицинской помощью с обморожениями обратилось больше людей, чем за всю зиму. Об этом сообщил заведующий ожоговым отделением 1-й РКБ Алексей Микличев.- За последние дни в отделение поступило огромное количество тяжелых обмороженных больных. Всего за помощью обратились 27 человек. 11 из них с тяжелыми обморожениями, в дальнейшем им понадобится ампутация.По словам медика, хотя ситуации, при которых получены обморожения, различны, у всех у них есть один объединяющий фактор - это алкоголь. Например, пострадавший из Завьялово пошел в магазин в одних калошах, поскользнулся и упал в яму. Самостоятельно выбраться он не смог. Так и пролежал там несколько часов, пока его не увидели дальнобойщики.Дело в том, что алкоголь вызывает спазм сосудов и они становятся более хрупкими. Кроме того, он имеет некоторое обезболивающее действие, когда человек становится менее чувствительным и не замечает, как получает обморожение, - предупреждает врач.Зачастую люди переоценивают свои возможности и недооценивают опасность. Так, за помощью обратилась девушка, которая по морозу ходила в капроновых колготках и получила обморожение ног. В целом же, самые распространенные участки обморожений - это пальцы рук. Именно они страдают в первую очередь.По словам доктора, важно вовремя обратиться за помощью.Чем быстрее оказана помощь, тем эффективнее лечение и тем выше шансы сохранить конечность при сильных обморожениях. При появлении первых признаков обморожения, а это - бледность кожи, сильная боль - необходимо сразу же обратиться в больницу, - рекомендует Алексей Микличев.Кроме того, специалист предупредил, что для избежания обморожений следует выбирать одежду по размеру и по сезону.«ПРИКУРЕННЫЕ» ДНИСамой главной бедой всех автомобилистов стал разряженный аккумулятор. Просьбами о том, чтобы помогли «прикурить» авто, были полны все городские паблики. Вокруг этой темы разгорелись нешуточные споры. Пользователи разделились на два лагеря - одни охотно выезжали на помощь оказавшимся в беде, другие призывали предоставить людям учиться на своих ошибках и не помогать «дуракам».Неужели вы не могли заранее позаботиться о том, как завести автомобиль. Как минимум, купите провода, прежде чем тут просить прикурить бесплатно! Никто никому ничего не должен. Почему это я, заранее позаботившись о запуске двигателя своего автомобиля, должен кому-то помогать? - пишет один из пользователей соцсетей.Необходимо отметить, что большинство автомобилистов все же выбирают позицию взаимопомощи. В эти дни многие водители курсировали по городу и предлагали свою помощь тем, кто не смог завести машину.Те же, кто самостоятельно решил справиться с проблемой замерзшего аккумулятора, использовали самые разные способы «оживления» АККБ. Отогревали аккумуляторы при помощи батарей и плиток. Один из пользователей соцсетей поделился своим опытом:Я не ожидал, что новый аккумулятор может разрядиться за одну ночь. Когда утром я попытался завести машину, она вообще не подавала признаков жизни. Чтобы отогреть аккумулятор, пришлось его снять и 40 минут держать в ванне с горячей водой. После этого удалось его завести, - рассказывает Вячеслав.По сообщению представителей сети автомагазинов «Братский», за морозные дни количество продаж аккумуляторов выросло 2,5-3 раза. Более того, по сети были распроданы все пусковые провода. О тех же данных сообщает и сеть автомагазинов «Бином-авто».ИЖЕВСК ЗАМЕРЗ ПО ВСЕМ ПУНКТАМИспытывал на прочность жителей Ижевска и общественный транспорт города. Многие ижевчане жаловались, что автобусы приходилось ждать больше получаса, что в такие морозы было серьезным испытанием. Да и температура воздуха в самом транспорте была ненамного выше, чем на улице, отмечают пассажиры.Сбои дала и городская система ЖКХ. Несколько порывов труб произошло за выходные дни в Ижевске. Так, порыв произошел на улице Союзной и улице Буммашевской. Аварии были устранены в тот же день.По сообщениям ижевчан, не везде справлялось со своей задачей центральное отопление. Так, жители микрорайона Костина Мельница жаловались в соцсетях, что температура в квартирах не превышает 16 градусов. Как пишут в комментариях пользователи, из-за холода им приходится находиться дома в верхней одежде.НЕОПРЕДЕЛИВШИЕСЯ ШКОЛЬНИКИВ аномальные холода у родителей школьников появилась новая дилемма - отправлять или нет ребенка в школу. Если раньше этот вопрос решался централизованно, то сейчас вокруг него полная неразбериха.Как сообщила министр образования и науки республики Светлана Болотникова на своей странице, при -25°С занятия отменяются для учащихся 1-4 классов в селах, при -27°С - для городских школьников этих же классов, при -30°С - для всех учеников. При этом школы принимают решение о переносе занятий или обучении в дистанционном режиме самостоятельно.Школы установили свои внутренние правила, согласно которым образовательный процесс не прекращается при любой температуре. А решение, приводить или нет ребенка, родители принимают самостоятельно.Каждое морозное утро у нас начинается в чате класса, где родители пытаются понять, приводить ли ребенка в школу. В итоге, половина класса приходит, а другая - нет. И те, кто остается дома, отстают от программы, - жалуется Евгения, мама второклассника.МОРОЗНЫЕ ДНИ - ГОРЯЧАЯ ПОРАА вот кому не приходится жаловаться на аномальные холода, так это службам такси. Свой шанс поднять тарифы они не упустили. По сообщениям пользователей, средняя стоимость поездки выросла на 50%. Так, если в обычные дни поездка с улицы Авангардной до Ленинского района стоит в среднем 150 рублей, за проезд на такси в морозную пору придется выложить не менее 220 рублей.Само собой, это вызывает волну недовольства ижевчан. В соцсетях не прекращаются жалобы пользователей на высокие ценники услуг такси.КОГДА ЖЕ ЖДАТЬ ПОТЕПЛЕНИЯАномально холодную погоду принес в Удмуртию ультраполярный арктический воздух. Именно из-за него на территории республики держатся низкие температуры и дует сильный ветер. 22 и 23 февраля отмечены самые холодные ночи этой зимы Однако синоптики Удмуртского ЦГМС обещают, что с 26 февраля в регион придет циклон, который принесет смену погоды, и начнется долгожданное потепление. В ночь на 26 февраля температура воздуха окажется в пределах -22...-27°С, к вечеру повысится до -11...-16°С. Местами пройдет небольшой снег. 27 февраля повсеместно пройдет продолжительный снег, усилится ветер до 12-14 м/с, ожидается метель. На дорогах прогнозируются снежные заносы и накат. Температура воздуха ночью составит -15...-20°С, днем -4...-9°С. 28 февраля осадков будет меньше и ветер начнет ослабевать. Температура воздуха немного понизится.В первые дни весны по предварительным прогнозам Удмуртию снова ждет похолодание.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Более 12 тысяч человек заболели ОРВИ в УдмуртииСпортсменка из Удмуртии стала победительницей в первенстве России по легкой атлетикеЗа и против: «Комсомолка» проверила, носят ли ижевчане маскиСледите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.