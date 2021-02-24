Более 12 тысяч человек заболели ОРВИ в Удмуртии

Больше всего заболевших в Ижевске Фото: Архив КП

12 608 жителей Удмуртии заболели ОРВИ за период с 15 по 21 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Удмуртии.

67% заболевших — дети до 14 лет. Среди них заболели 8 406 человек.

Уровень заболеваемости ОРВИ при этом ниже эпидпорога на 36%. Превышение среднереспубликанского показателя наблюдалось в Ижевске, Глазове, Воткинске, Можге и шести сельских районах.

76% заболевших — городские жители. 48% от общего числа заболевших — ижевчане. Уровень заболеваемости в столице Удмуртии ниже эпидпорога на 21%. Всего в городе заболели 6 015 человек. 3 961 из них — дети.

Вирусы гриппа при этом не обнаружены. Заболеваемость поддерживается за счет риновирусов и аденовирусов. Ранее мы разбирались, почему из региона исчез грипп.

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