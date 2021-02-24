Более 12 тысяч человек заболели ОРВИ в Удмуртии

Больше всего заболевших в Ижевске
Фото: Архив КП
12 608 жителей Удмуртии заболели ОРВИ за период с 15 по 21 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Удмуртии.
67% заболевших — дети до 14 лет. Среди них заболели 8 406 человек.
Уровень заболеваемости ОРВИ при этом ниже эпидпорога на 36%. Превышение среднереспубликанского показателя наблюдалось в Ижевске, Глазове, Воткинске, Можге и шести сельских районах.
76% заболевших — городские жители. 48% от общего числа заболевших — ижевчане. Уровень заболеваемости в столице Удмуртии ниже эпидпорога на 21%. Всего в городе заболели 6 015 человек. 3 961 из них — дети.
Вирусы гриппа при этом не обнаружены. Заболеваемость поддерживается за счет риновирусов и аденовирусов. Ранее мы разбирались, почему из региона исчез грипп.
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