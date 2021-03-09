Любовь матери помогла жительнице Удмуртии справиться с наркозависимостью

Женщина победила наркозависимость и нашла свое счастье фото: семейный архив героини

Историй о том, как наркотики сгубили человеческие жизни множество, а преодоления и победы над ними - единицы. Каждая - как жемчужина. Редкая и неповторяющаяся.

Именно такая история 40-летней Алены из Удмуртии. Через боль, страдания, через потерю ноги она дошла до победы и дала себе шанс на счастливую жизнь.

УЕХАЛА ПОДАЛЬШЕ ОТ РОДИТЕЛЕЙ

Рассказывать о себе Алене трудно. Своей историей она поделилась с волонтером Алевтиной, которая поддержала девушку в трудный момент. От нее рассказ дошел до нас.

Алена родилась в Киясово, выросла в полной семье. Нежная и любящая мама окружала ее заботой и лаской. А вот внимания отца ей не хватало. Не умел он проявлять свою любовь к дочери. Зачастую был слишком строг. Алена даже немного его побаивалась.

Наверное поэтому, едва девушке исполнилось 18 лет, она уехала подальше от родителей - в Ижевск, на учебу. Проучившись два года, она устроилась работать продавцом. Тогда же она встретила свою первую любовь.

- Мне всегда нужен был мужчина рядом, я всегда хотела любви, наверное потому, что мне папа её не додал. Я встретила в городе мальчика, который употреблял наркотики, так и началась моя такая жизнь нехорошая - рассказывает Алена.

Все началось с одной дозы фото:pixabay

Все началось, как обычно и бывает, с первой дозы. “Думаешь, один раз попробую - ничего страшного, - вспоминает девушка. - Попробовала - понравилось - моментально подсела. Хотелось ещё и ещё”. Но, после нескольких раз, кроме психологического привыкания, наступает и физическое.

- И тогда наступает ад. Начинаются ломки. Состояние ужасное. Дальше начинается система, колешься уже чтобы поправить здоровье. Удовольствие не из дешёвых. А когда уже на системе, совмещать работу и жизнь с наркотиками невозможно. Чего только не приходилось делать, чтобы добыть денег на это... Когда ни один родственник уже не дает денег - начинаешь воровать. Медленно, но верно опускаешься на дно. Вот и мне приходилось и бомжевать, чего только не было... Страшно... - содрогается от воспоминаний Алена.

Выбраться из этой ямы самостоятельно, без людей, которым ты не безразличен и которые бы имели столько терпения и любви, чтоб не опустить руки, почти невозможно. В случае Алены, этим человеком была ее мама.

- Сколько я ее обманывала, предавала, тешила надеждами... Даже если удавалось перебороть физическую зависимость, через какое-то время психологическая брала верх. И снова да ладом, опускаешься на дно.

Мать пыталась вернуть Алену в деревню. Но отец же не принимал болезнь дочери, и конфликты вспыхивали с новой силой. И по-новой Алена возвращалась к наркотикам.

- Как-то у меня был большой перерыв, наверное потому, что не стало наркотиков, и вроде бы все хорошо, и работала, и неплохо зарабатывала. Но... Научились варить наркоманы наркоту, подобную героину, и я подумала: “попробую разок”. А там какой только грязи нет. В общем, за три месяца это варево меня совсем сгубило. Я попала в больницу с тромбом в ноге. Чтобы спасти жизнь, ногу пришлось ампутировать. Врачи говорили тромб чуть до сердца не дошёл. Что пережила я потом, очень и очень страшно вспомнить. Меня всю изрезанную водили на перевязку, пытались обработать раны. Раны были очень глубокими - боль просто адская. Пока я лежала в больнице, мама была всегда рядом. Врачи не давали надежды на жизнь...

Тогда-то Алена и познакомилась с Алевтиной - к ней за помощью обратилась мама девушки.

ПОМОГИТЕ! МОЯ ДОЧЬ ГНИЕТ ЗАЖИВО

Как вспоминает Алевтина, был обычный мартовский день. Уже ближе к вечеру она позвонила по номеру, который ей прислали с просьбой помочь молодой женщине в больнице. Ей ответил пожилой, безнадежный голос:

- Моя дочь гниет заживо. Она наркоманка. Знаю, какое отношение у людей к наркоманам, но если вы поможете хоть немного средствами гигиены, я буду вам благодарна....

На другой день, купив все, о чем ее попросили, Алевтина отправилась в больницу. На третьем этаже больницы ее встретила пожилая женщина, мама Алены.

Девушка находилась между жизнью и смертью фото: семейный архив героини

- Взгляд у нее был привычно-испуганный. Всеобщее осуждение выдрессировало несчастную мать. И она готова смиренно отступить, если погонят прочь. Лицо мое полыхало от стыда, ведь я тоже была частью этого осуждающего общества, - вспоминает волонтер.

Женщина рассказала печальную историю своей дочери-наркоманки, которая лежала в больнице после ампутации ноги без надежды на выздоровление.

Так началось знакомство с Аленой.

Желание помочь Алене у Алевтины было огромным, потому что и сама девушка очень хотела выкарабкаться и завязать с наркотиками. Но верилось в это с трудом. Годы наркозависимости просто так не отпускают человека. Благотворительный фонд поддерживал Алену - помогали с продуктами и лекарствами. Но впереди был трудный путь, который ей предстояло пройти самостоятельно. К счастью девушки, мать не прекращала бороться за дочь даже в самые безнадежные моменты.

Когда Алену выписали домой, сказав матери, что жить девушке осталось не больше месяца, она не смирилась с прогнозом врачей. Выхаживала дочь всеми силами. Делала перевязки, уколы. Дни и ночи она ухаживала за находящейся между жизнью и смертью дочерью...

На какое-то время связь связь с Аленой и ее мамой была утеряна. Алевтине даже сообщили, что девушка умерла в больнице. “Это было ожидаемо”- подумала женщина.

ПАРЕНЬ ИЗ ПРОШЛОГО СТАЛ МУЖЕМ В НАСТОЯЩЕМ

Какого же было ее удивление, когда однажды ей написала Алена и пригласила в гости.

- Я даже не сразу ее узнала. Меня встретила молодая, красивая женщина. Она ловко передвигалась по комнате на одной ноге, угощала чаем с тортиком и рассказывала о том, что она встретила мужчину, который принял ее такой, какая есть. Говорила, что выучилась на мастера по маникюру, что пагубная привычка осталась в прошлом, - делится воспоминаниями Алевтина.

Алена рассказала, что с мужем, Сергеем, знакома была давно, еще с тех пор, когда работала в магазине и он зашел как покупатель. Он пытался ухаживать за ней, но кроме пары встреч, ничего не вышло. Так и осталось их общение только в просторах интернета.

Ну а когда ампутировали ногу, и Алена стала приходить в себя, она вспомнила Сергея и позвонила ему.

- Решила позвонить и позвать в гости. Неожиданно было для Серёжи. Он приехал с тортом. Но не задержался в гостях, попил с нами чаю и уехал. Я даже расстроилась, у меня же тогда был комплекс по поводу ампутации. Но на следующий день он позвонил и приехал, и больше не уезжал.

Рассказывая о своих отношениях с будущим мужем, Алена вспоминает, что какой-то особой романтики у них не было. Было нечто гораздо более важное. Сергей не стеснялся выходить с ней на улицу, не стеснялся обнимать и целовать ее прилюдно. Он принимал и любил ее такой. Эта поддержка была важнее тысячи слов.

Алена и Сергей начали жить вместе. Со временем они стали мечтать о детях. Только вот врачи сказали, что детей у Алены не будет. Сказались сделанный в юности аборт и наркотики.

Вопреки прогнозам у Алены родился малыш фото: семейный архив героини

- Было очень тяжело понимать, что из-за моих ошибок мне придется проститься с надеждой стать мамой, - сокрушалась Алена.

УЗНАЛА, ЧТО БЕРЕМЕННА НА СЕДЬМОЙ ДЕНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ ОТЦА

Время шло. У девушки умер отец. Перед смертью им удалось примириться и простить друг другу все обиды. На седьмой день после смерти отца, Алена узнала, что беременна. Девушка решила, что это знак, и решила сохранить беременность. Были трудности, нужен был дорогой препарат для сосудов , чтобы выносить ребенка. Но вера в то, что всё возможно, давала силы. Поддержку оказывали и волонтеры из благотворительного фонда.

И вот, в начале января Алевтина вместе с родными Алены встречала ее и малыша Демида из роддома. Сынок Алены родился здоровым и в срок.

Сейчас Алена с мужем и маленьким сыном живут в Киясово, у мамы. Алена делает маникюр клиенткам на дому, Сергей ездит на работу в город.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Что дает надежду и силы человеку, чтобы подняться со дна? Алена отвечает на этот вопрос - любовь матери.

- У меня вывод из моей истории один - любите своих детей. Только благодаря маме, которая всегда меня поддерживала и верила в меня, у меня появились шансы на жизнь, - сказала в заключение Алена.

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