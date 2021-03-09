Более 1000 тюльпанов получили врачи Удмуртии от волонтеров в честь 8 Марта

Кроме цветов, женщины получили в подарок и праздничные открытки Фото: pixabay.com

Волонтеры из Удмуртии поздравили с 8 Марта врачей и пациенток стационаров. Они подарили женщинам более тысячи тюльпанов. За несколько дней акции «Вам, любимые» добровольцы посетили перинатальный центр 1 РКБ и ижевскую городскую клиническую больницу №8. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Кроме цветов, женщины получили в подарок праздничные открытки, сделанные руками воспитанников детских школ искусств Ижевска.

- От всей души хочу пожелать всем прекрасным будущим мамам, и конечно, сотрудницам Перинатального центра в первую очередь, здоровья. Когда здоровы вы, здоровы ваши детки - это главная радость и счастье. Хочу отдельно поблагодарить своих коллег-медиков, которым сегодня приходится работать в непростых условиях, но они сохраняют радость жизни и радуют нас своими улыбками, - сказал министр здравоохранения Георгий Щербак.

Теперь волонтеры надеются сделать такие акции регулярными.

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