Как ижевчанам установить в своем доме лифт уровня Президентского Дворца и Свято-Михайловского собора

.

Современный лифт – это важный атрибут комфортной жизни, который избавил людей от необходимости ежедневно преодолевать десятки ступеней. Но везде ли его можно установить? Какой лифт выбрать и что делать, если он уже не подлежит починке? Об этом в рамках «Марафона ЖКХ» «Комсомолке» рассказал Алексей Горбунов, главный инженер «Союзлифтмонтажа» - компании, которая известна своим профессионализмом и работой на главных культурных объектах Удмуртии.

ПОЛУВЕКОВОЙ ОПЫТ РАБОТЫ

«Союзлифтмонтаж» работает в Удмуртии с 1970-х годов. За это время технический прогресс сильно ушел вперед: лифты стали просторнее, быстрее и гораздо тише. Компания соответствуют всем современным стандартам и не ограничивает клиентов в выборе новейших подъемников.

— Конечно, совсем бесшумных лифтов не бывает, но относительно прошлого они стали значительно тише, — поясняет Алексей Горбунов. — Также скорости поменялись. Если раньше пассажирский лифт преодолевал до 0,71 м/с, то сейчас это минимум 1 м/с. Он может и быстрее, но такое значение оптимально для дома в 10 этажей. В более многоэтажные дома скорость ставится 1,6 м/с.

Результаты говорят за себя. Труды компании можно увидеть и оценить в:

- Доме дружбы народов;

- Президентском Дворце;

- Свято-Михайловском соборе;

- Музее им. М.Т. Калашникова;

- Государственном цирке Удмуртии;

- Государственном зоопарке Удмуртии;

- РРЦ для детей и подростков с ограниченными возможностями;

- Многочисленных частных заказах, жилых домах, медицинских и торговых центрах.

.

— В основном мы работаем по Удмуртии, за ее пределы выезжаем редко, потому что неудобно действовать в дальних командировках. Большим спросом пользуются лифты, эскалаторы устанавливаем только в торговых центрах. Был период, когда они активно строились, и на многих точках работали мы.

За весь период работы «Союзлифтмонтаж» смонтировал более 5 500 единиц подъемно-транспортного оборудования. Среди них:

- Пассажирские лифты;

- Грузовые лифты;

- Коттеджные лифты;

- Больничные лифты;

- Эскалаторы;

- Траволаторы.

Специалисты компании работают со всеми типами лифтов и эскалаторов импортного и отечественного производства. Благодаря давнему сотрудничеству с ведущими поставщиками оборудования, «Союзлифтмонтаж» может привезти все подъемники быстро и без лишних наценок даже из Италии.

— Заказчик может выбрать импортный лифт, который мы привезем и установим в Удмуртии. Недавно клиент поставил нас перед фактом: хочет именно германский лифт. Мы предупредили его, что будут некоторые сложности с обслуживанием, предложили другие варианты, но он настоял на своем. Дело в том, что в России есть ограниченный круг людей, которые смогут хорошо обслуживать и ремонтировать такой «умный» лифт. И, как правило, такие специалисты всегда в работе и придется ждать, когда они освободятся и смогут приехать.

Мастера уверены в безопасности своих лифтов при эксплуатации и их безотказности. Поэтому на все работы компания предоставляет большой гарантийный срок.

ТРИ СТОЛПА «СОЮЗЛИФТМОНТАЖА»

Модернизация, монтаж и консультация - ключевые основания, на которых строится работа «Союзлифтмонтажа». Это значит, что компания подробно расскажет заказчику, какой лифт подойдет для здания, после утверждения привезет и установит грузоподъемное оборудование, а также будет обслуживать лифт в дальнейшем.

Подробно остановимся на каждой услуге.

Консультация – первый шаг для приобретения лифта.

— Мы консультируем наших заказчиков в полном объеме. Компания даже может дать проектную организацию, которая грамотно все рассчитает. Также к нам за советом обращаются застройщики, потому что бывают узкоспециализированные нюансы. Хорошо, когда нам присылают проект на проверку и согласование, и мы можем помочь застройщику сделать все грамотно.

Монтаж и установка лифта – сложный процесс. Он требует комплексного подхода, который включает в себя множество работ самого разного плана. С такой задачей справятся только квалифицированные специалисты, ведь от их профессионализма во многом зависит качество и срок дальнейшей службы грузоподъемного оборудования.

Чтобы достигнуть полного взаимопонимания с заказчиком, мастера заранее выезжают на объект, где планируется установить лифт, оценивают техническое состояние здания для дальнейшего расчета стоимости и уточнения сроков работ. Также на месте специалисты узнают у клиента, для каких задач нужен подъемник, и договариваются о координации дальнейших совместных действий.

.

Стоит добавить к отличным специалистам хорошую техническую базу компании, ответственный подход всех сотрудников к выполнению каждого заказа и большой опыт работы на разных объектах. Все эти слагаемые помогают достигнуть результатов высокого уровня обслуживания клиентов и выполнения всех заказов в установленные сроки.

— У нас работают 10 бригад, поэтому компания всегда справляется качественно и в срок с любыми объемами работы. А главный критерий сотрудника «Союзлифтмонтажа» – желание работать. У нас работают мастера, за плечами которых десятки лет опыта на разных объектах, и они гарантированно отлично выполняют все заказы.

Кстати! В этом году компания ведет прием на вакансию «Ученик монтажника эл. подъемников (лифтов)». Это отличная возможность получить востребованную специальность и перенять опыт у ведущих мастеров.

В своей длительной практике компания применяет все существующие методы монтажа лифтов. Выбор той или иной технологии зависит от рекомендаций производителя грузоподъемника и этапа строительства здания. Независимо от варианта установки, мастера качественно смонтируют оборудование и, если понадобится, привлекут других специалистов.

— Мы можем подобрать и смонтировать лифт на любую этажность. Но надо помнить, что каждый проект индивидуален. Если есть возможность, мы впишем его внутри здания. Если это не вариант, мы можем сделать приставной лифт. Единственная проблема со вторым вариантом – такой лифт надо отапливать, так как он работает при плюсовой температуре. Отопление устанавливают сантехники или электрики, это не сложно сделать, нужно лишь понять возможности здания.

Не все клиенты готовы полностью заменить старый лифт. Компания поможет обновить практически отслужившее оборудование: заменит или восстановит изношенные элементы, изменит интерьер и усовершенствует системы.

Цель такой модернизации – обеспечение безопасного пользования старым лифтом на протяжении длительного времени. Важно отметить, что мастера «Союзлифтмонтажа» во время выполнения всех этапов руководствуется установленными требованиями Ростехнадзора РФ.

— Программа модернизации довольно популярна, но сейчас нет смысла обновлять лифт по деталям. К 2025 году надо поменять все лифты, отработавшие свой нормативный срок, либо привести их в соответствие. Но такая модернизация сейчас стоит чуть меньше, чем полная замена лифта. Причем, у вас остается на самом деле старый механизм со старым паспортом. Ему, конечно, назначат новый небольшой срок службы, но это будет старый лифт в любом случае. Мой совет – сейчас проще, надежней и в ближайшей перспективе выгодней поменять лифт и соответствовать всем требованиям и регламентам будущего.

Министр строительства, ЖКХ и энергетики республики Дмитрий Сурнин сообщил, что заявки на замену лифтов в многоквартирных домах уже начали принимать в Удмуртии. Жители многоэтажек могут подать заявку до 26 марта 2021 года.

.

Телефон: +7 (3412) 57-24-49Записаться на консультацию и подобрать идеально подходящий вариант лифта, который будет соответствовать всем вашим задачам и бюджету, можно на сайте souzliftmontazh.ru.

Почта: info@souzliftmontazh.ru

Информация от партнера