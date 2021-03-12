Заявки на программу по замене лифтов принимают в Удмуртии

Срок службы лифтов - 25 лет Фото: Архив КП

В Удмуртии начали принимать заявки на участие в программе по замене лифтов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр строительства, ЖКХ и энергетики республики Дмитрий Сурнин.

Подать заявку можно до 26 марта.

- Уже поступила одна заявка на замену семи лифтов в многоквартирных домах Ижевска. Это экономия для собственников более 2 млн руб., - подчеркнул министр.

Программа по замене лифтов помогает получить поддержку 20% от стоимости подъемника и работ. Эти деньги выплачивают из бюджетов города и республики. Также в этом году могут заменить 100 лифтов с поддержкой федерального бюджета в 50%. Главное условие участия в этой программе - замена всех лифтов в доме.

Мы рассказывали на примере одного из домов города, как накопить деньги и подать заявку на участие в программе. Также подробности обсуждали на радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107.6 FM). Прослушать подкаст можно по ссылке.

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