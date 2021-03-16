Рисует картины и раскрашивает больничные стены: работы художницы из Ижевска покупают по всей стране

Ирина Мамаева рисует для нас котика Фото: Амир Закиров

Ирину Мамаеву в Ижевске знают как организатора проекта «Яркое начало»: в рамках акции девушка собрала команду единомышленников и раскрасила вместе с ними стены в больницах. Акция оказалась такой популярной, что в ней участвовали горожане самых разных профессий, даже нетворческих: бухгалтеры, юристы, экономисты... Но помимо социальных проектов девушка еще и рисует картины для себя и на продажу. Мы побывали в студии художницы и показываем вам, как творческие люди организуют пространство вокруг себя.

Четыре часа искала объявления на заборах

Студия Ирины Мамаевой находится в Арт-резиденции. Это обычный жилой дом на улице Карла Маркса. Но пространство для творчества заметно издалека - подъезд ярко раскрашен.

Студия Ирины Мамаевой находится в Арт-резиденции Фото: Амир Закиров

В Арт-резиденции работает много художников. Студия Ирины Мамаевой находится в дальнем углу. Нас встречает девушка лет 30 в одежде, перепачканной краской. Рядом с ней работает еще одна художница - они арендуют площадку вместе.

- Я давно мечтала о своей студии. Когда-то друзья предложили мне место в подвале: они делали суши, у них было лишнее помещение. Там было настолько холодно, что я рисовала в верхней одежде, - вспоминает Ирина.

Ирина Мамаева любит рисовать акрилом. Краска быстро сохнет, и можно наносить дополнительные слои. Работать над одной картиной долго Ирина не любит Фото: Амир Закиров

В центре студии - огромный стол. На нем - множество баночек с акрилом, ведро с кисточками, бумажки, палитры… Ирина просит быть аккуратнее - можно запачкаться. Я действительно чуть не попадаю пальцем в краску, размазанную по полиэтиленовой пленке на палитре.

- Это лайфхак такой: пакет на палитру надеваю. Его можно снять и выбросить, а с доски краску потом не отмоешь, - поясняет художница.

Разными кистями можно создавать различные эффекты. Например, жесткая кисть хорошо идет по сухой бумаге Фото: Амир Закиров

Эту люстру сделали художницы просто для украшения. Света от нее нет, зато есть вдохновение Фото: Амир Закиров

На стенах висят картины, но некоторые из них готовили соседки Ирины по студии. В углу - изображения с обнаженными женщинами. Эти картины Ирина рисовала руками. Говорит, что у нее был период, когда хотелось рисовать что-то женское.

Порой образы приходят спонтанно.

- Сегодня с утра я закрасила новую картину. Наверное, я на ней потом лимоны нарисую. Мне, видимо, не хватает весны, а лимоны такие желтые, яркие, - говорит художница.

В студии царит творческий беспорядок Фото: Амир Закиров

У стены в студии стоит стеллаж. На нем лежат коробочки с приспособлениями для шитья: Ирина любит еще и создавать одежду. Около стеллажа - диван, на котором лежит подушка «с глазами». Рисунок для ткани создала Ирина.

- Каждый глаз был нарисован на альбомном листе акрилом с водой, отсканирован. В фотошопе я собрала картину и напечатала. Так-то печать вообще недешевая. В среднем от 2 тысяч рублей за квадратный метр, - рассказывает Ирина.

Эту подушку Ирина сделала сама Фото: Амир Закиров

Ирина любит принимать ванну, и девушка нарисовала свой автопортрет в ней Фото: Амир Закиров

Среди творческого беспорядка находятся разные интересные вещи: масляные краски (когда-то Ирина любила рисовать ими), маски (их художница делала на Udmurt Fashion Day, «удмурт фэшн дэй»), бумага, картон, папье-маше, незаконченные картины… Рисунки приятно не столько смотреть, сколько трогать: Ирина любит делать их объемными. Например, нанести несколько слоев краски. Или налепить на картину вырезки из журналов, а потом сверху закрашивать. Под одной из картин угадывается рисунок обоев. Есть у Ирины и работа, которую она собирала из объявлений.

- Я эту картину реально видела. Ехала, видела забор зеленый с объявлениями, стройка сзади идет. Потом ходила по центру четыре часа, собирала объявления. Их не было: видимо, обрывают, - говорит Ирина.

Ради этой картины Ирина четыре часа гуляла по центру и искала объявления Фото: Амир Закиров

Продает картины в соцсетях

Свою первую картину Ирина продала в социальных сетях. Она нарисовала девчонку с косичками, осознала, что это мать ее молодого человека, и выложила портрет «ВКонтакте». Подружка заказала у девушки подобную картину. С тех пор понеслось - работы стали заказывать жители Ижевска, Екатеринбурга, Казани, Москвы… Художница продает свои картины с помощью Instagram или «ВКонтакте». Помогает сарафанное радио.

Свои работы Ирина продает дешево.

- Цена на картину зависит от затрат на материалы, самого художника, а также выставочного коэффициента. Если картина где-то выставлялась, цена будет выше. Чем престижнее выставка - тем выше коэффициент. Если картина продается во время выставки, добавляется процент от площадки. Но я свои картины продаю дешево - около шести тысяч. А только на краски и холсты может уйти до двух, - говорит художница.

Какое-то время Ирина любила делать маски Фото: Амир Закиров

Аренда студии и материалы в месяц стоят примерно 15 тысяч рублей. В месяц бывает около двух заказов на роспись стен и столько же на картины. Денег на себя хватает не всегда.

Из плюсов - свободный график. В студию Ирина приходит около трех часов дня - с утра хочется поспать, а еще решить свои дела. Уходит около 11 вечера. Если бы не нужно было гулять с собаками, художница могла бы задерживаться и дольше. Девушка - «сова».

Пошла на массаж - организовала социальный проект

Ирина не только рисует картины на холстах, но еще и расписывает стены. Это переросло в большой социальный проект.

- Я пришла к мануальному терапевту в больницу около Вечного огня. Мы разговорились, и он попросил расписать стены в его блоке. Спросила, сколько квадратных метров нужно оформить. Оказалось, что 200-300. Я ответила, что это дорого. Он пообещал купить краски, - рассказывает Ирина.

За три дня художница стала созывать знакомых на мероприятие. Она побелила стены, нанесла карандашом эскизы, проставила цифры, чтобы люди просто раскрашивали рисунок по номерам. Но к назначенному времени никто не пришел.

- Прошло пять минут. Я помешивала краску, смотрела в конец коридора и думала, что мне теперь одной придется иметь со всем этим дело. И тут повалила толпа. Все, что я успевала делать - это выдавать кисточку и объяснять, как и что красить, - говорит Ирина.

В итоге акция превратилась в проект «Яркое начало». Ирина созывала единомышленников, и они раскрашивали коридоры в больницах. Проект оказался настолько популярным, что потом Ирина ездила в Сарапул и Воткинск расписывать больницы. Девушку приглашали детские сады и школы, но пока раскрасить стены там не удалось. Например, в родной школе Ирине не удалось согласовать эскиз с директором.

- Я сама лежала в детстве в больнице. Меня желтые стены угнетали. Я думала, почему там не нарисуют хоть что-нибудь. Понимаешь, хоть что-нибудь! Хотя конечно «что-нибудь» рисовать не надо. Это должно быть что-то позитивное, яркое: космос, животные, растения, птицы, - говорит Ирина.

После этого девушке даже писали родители и благодарили за то, что теперь их детям веселее в больницах.

Ирину приглашали с проектом «Яркое начало» в Пермь. Но из-за пандемии коронавируса планы сорвались. Сейчас, соблюдая меры безопасности, активистов не пускают и в социальные учреждения Удмуртии. Но Ирина надеется, что все это закончится и можно будет возродить проект. Ведь в одном только Ижевске еще очень много некрасивых стен.

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