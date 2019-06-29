Жители Ижевска раскрасят серые стены детских больниц

СЕГОДНЯ 10:24 2019-06-29T10:24:47+03:00

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В Ижевске пройдет социальный арт-проект «Яркое начало». В его рамках жители города разукрасят серые стены детских больниц. Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Удмуртии, предоставят и все материалы для работы.

— Мы надеемся, что общими усилиями сможем сделать так, чтобы дети перестали воспринимать себя в больнице, как на враждебной территории, а чувствовали себя здесь спокойно и комфортно — добиться этого и будет нашей главной задачей, — рассказала руководитель проектного офиса «Года здоровья» в Удмуртии Полина Буторина.

Всех приглашают в республиканскую детскую клиническую больницу (Ленина, 79):

4 и 5 июля с 16.00, 6 июля с 12.00.

Вы готовы шкурить, шпаклевать, рисовать и раскрашивать? Тогда присоединяйтесь к проекту! Только необходима предварительная регистрация по ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU