Концессии, которые меняют город

Энергетики меняют не только старые трубы, но и качество жизни в городе

Финансовый университет при правительстве России составил рейтинг городов по качеству жизни. По итогам 2020 года Ижевск среди 75 городов занял 15-е место. Особенно хорошие параметры у столицы Удмуртии по критерию «Работа системы ЖКХ» - наш город оказался на 8 месте. А ведь еще пять лет назад в Ижевске вводили режим ЧС из-за порывов на теплосетях. В «Удмуртских коммунальных системах» считают, что такой прогресс произошел благодаря концессии.

Заменили 140 км сетей

2016 год начался для Ижевска с чрезвычайной ситуации в разгар отопительного сезона. К этому моменту износ сетей в городе уже достиг 70%, количество повреждений выросло до 3,5 тысяч в год, а уровень финансирования не позволял развернуть масштабную реконструкцию. Изменения были просто необходимы и очевидны. Причем в самые сжатые сроки.

Они пришли вместе с концессионным соглашением, которое УКС и администрация Ижевска подписали в конце того же, 2016 года. Энергетики и муниципальные власти тогда договорились,что в модернизацию ижевских тепловых коммуникаций УКС ежегодно будут вкладывать 500 млн рублей вплоть до 2032 года.

Но еще до заключения договора – летом 2016 года - «Удмуртские коммунальные системы» осуществили пилотный проект: провели реконструкцию самых проблемных сетей в таких физических и финансовых объемах, в каких планировали ежегодно в рамках будущей концессии. И уже следующей зимой это принесло результаты – повреждаемость в системе теплоснабжения снизилась более чем на 10%. Компания показала, что настроена серьезно.

За время действия самой концессии - с 2017 по 2020 годы - уже сделано немало:энергетики заменили 140 км теплосетей, полностью реконструировали и автоматизировали 33 тепловых пункта, частично обновили оборудование еще на 55.

- Мы пока еще только в начале пути, и тепловые сети еще далеки от безупречного состояния. Но уже сейчас понятно, что концессия помогла серьезно улучшить качество услуг теплоснабжения. Итог уже выполненных проектов реконструкции - это уменьшение количества повреждений на теплосетях более чем на 50%. И жители, безусловно, чувствуют разницу по сравнению с тем, что было до концессии, и что есть в данный момент. Один из факторов, который говорит нам об этом, - сокращение количества обращений горожан по вопросам отопления и горячего водоснабжения, - рассказывает директор “Удмуртских коммунальных систем” Ярослав Балобанов.

Большие ремонты продолжатся

Такие результаты повлекли дальнейшие изменения в ЖКХ города. В 2019 году УКС заключили с городом еще одну концессию - по модернизации муниципальных котельных. На них оборудование было изношено уже на 50-80%. Обновление началось в прошлом году - энергетики провели реконструкцию двух котельных.

Критичные участки еще остались

Впереди еще много работы. Так на некоторых участках теплотрасс ситуация остается проблемной. В городе есть точки, где энергетики копают по несколько раз в год. Например, на сетях от ЦТП Воровского 106а, от ЦТП Орджоникидзе 10а, от ЦТП 40 лет Победы 78а, от ЦТП 10 лет Октября 21а, от ЦТП Металлистов 52, в микрорайоне на ул. Пушкинской - в районе филармонии. Приводить эти коммуникации в порядок будут уже в 2021 году.

Всего в этом году УКС заменят 43 км старых сетей в разных районах города, реконструируют шесть котельных и оборудование десяти ЦТП.

В целом до 2032 года энергетики на основе концессионных соглашений обновят почти 600 км теплосетей, 18 котельных и наиболее устаревшее оборудование тепловых пунктов Ижевска. На это будет направлено 9,7 млрд рублей.

Украшают город

В последние годы энергетики стремятся улучшить не только надежность коммунальной инфраструктуры города, но и украсить его облик. В Ижевске все чаще появляются граффити на энергозданиях – компания с удовольствием предоставляет фасады художникам для настоящих арт-объектов.Так в переулке Широком на здании насосной станции был нарисован портрет П. И. Чайковского. На производственном зданииу перекрестка пр. Калашникова и ул. Маслюкова возникло граффити-мурал с изображением Ижевска. В прошлом году на стене технического павильона на перекрестке ул. 40 лет Победы и Ленина художники сделали посвящение всем медицинским работникам в благодарность за их труд в эпоху коронавируса.

В 2020 году на технологическом павильоне теплосетей на перекрестке улиц 40 лет Победы и Ленина появилось граффити в благодарность врачам. Фото: Сергей Грачев

Директор теплосетей Ярослав Балобанов подчеркивает, что готов и дальше поддерживать эту практику. И даже берет на себя обязательство согласовывать эскизы проектов с городской администрацией. Самое главное – чтобы стены раскрашивали настоящие художники, а не вандалы, которые своими рисунками только портят муниципальное имущество и облик города. И предприятию приходится тратить деньги и ресурсы, чтобы закрашивать такие художества.

– Мы открыты для творческого диалога, готовы предложить фасады наших объектов для любых талантливых проектов. Важно, чтобы они были согласованы, эстетичны и помогали бы в благоустройстве города средствами искусства, - говорит Ярослав Балобанов.